Starfield: ecco le dimensioni del precaricamento su PC e Xbox Series X/S

Da oggi è possibile precaricare Starfield su Xbox Series X/S e PC dal negozio di Microsoft, che ha svelato, aggiornandole, le dimensioni dei file dell'attesissimo gioco di Bethesda. Sono davvero generose, anche se si è visto di peggio, per così dire.

Liberate spazio

Starfield sta per arrivare

Su PC precaricare Starfield porterà via circa 140 GB. Più precisamente ne richiederà 139,84. Su console le cose vanno leggermente meglio, ma non di molto, visto che per precaricare la versione Xbox Series X/S bisognerà disporre di almeno 126,1 GB. Queste dovrebbero essere le dimensioni definitive, considerando che la fonte è Microsoft stessa.

Come già specificato, da oggi è possibile precaricare il gioco dal Microsoft Store. Chi lo ha acquistato su Steam dovrà invece attendere fino al 30 agosto 2023. Su Steam viene indicata una differente quantità di spazio richiesto: 125 GB. Probabilmente sarà aggiornata nei prossimi giorni.

Per il resto vi ricordiamo che Starfield uscirà il 6 settembre 2023 su PC e Xbox Series X/S. Chi ha prenotato alcune edizioni del gioco potrà iniziarci a giocare a partire dal 1° settembre 2023, con cioè qualche giorno di accesso anticipato.

Ieri sono stati svelati alcuni dettagli sul gioco durante una sessione di domande e risposte con gli sviluppatori avuta su Discord. Li abbiamo raccolti tutti in uno speciale dedicato.