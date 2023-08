Baldur's Gate 3: in media gli utenti ci giocano più di 5 ore al giorno

Precisiamo che nel conteggio è incluso anche i periodi di inattività, ovvero quando l'applicazione è aperta ma l'utente non sta effettivamente giocando, ma parliamo comunque di numeri davvero alti, specialmente se comparati con quelli di Remnant 2 (media di 200 minuti di gioco giornalieri) e CounterStrike: GO (circa 150 minuti).

Con un post su Twitter / X, Matt Piscatella ha condiviso un grafico che mostra i minuti che in media i giocatori passano su Baldur's Gate 3. Come possiamo vedere nel weekend successivo al lancio si è raggiunto un picco di quasi 350 minuti (poco meno di 6 ore) di gioco per utente, mentre nei giorni feriali si scende sotto la soglia dei 300 minuti.

I giocatori di Baldur's Gate 3 passano in media oltre 5 ore al giorno sul mastodontico GDR di Larian Studios. Questo interessante dato arriva da Circana, la compagnia specializzata in analisi di mercato che ogni mese ci offre anche i dati di vendita del mercato statunitense.

Grande successo per Baldur's Gate 3

Non si tratta dell'unico indicatore del grande successo che sta riscuotendo Baldur's Gate 3. Come riportato nei giorni scorsi il GDR di Larian Studios ha la media valutazioni più alta di sempre, battendo anche The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Su Steam inoltre è stato primo nella classifica dei giochi più venduti per due settimane di fila, mentre sulla piattaforma si è raggiunto un picco di quasi 900.000 utenti contemporanei durante l'ultimo weekend.