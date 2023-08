Crimson Desert sarà alla Gamescom 2023 con un nuovo trailer gameplay

Sono passati circa tre anni da quando Crimson Desert è stato annunciato e finalmente pare arrivato il momento di vedere un nuovo trailer gameplay. Il gioco di Pearl Abyss sarà presente alla Gamescom 2023.

Intervenendo di recente durante la riunione finanziaria della società agli investitori, il CEO Jin-Young Heo ha ammesso che è passato un bel po' di tempo dall'ultima volta che Crimson Desert è stato mostrato, e ha confermato che alla Gamescom di fine mese Pearl Abyss mostrerà un filmato.

"È passato un po' di tempo da quando abbiamo svelato Crimson Desert per la prima volta, ma in questo lungo periodo abbiamo lavorato molto duramente, quindi la qualità del gioco si è avanzata a passi da gigante", ha detto Heo. "In particolare, alla Gamescom di quest'anno, intendiamo presentare nuovi filmati del gioco che mostreranno il vero gameplay di Crimson Desert. Vi mostreremo come Crimson Desert viene sviluppato e perfezionato e vi mostreremo il livello di qualità a cui puntiamo".