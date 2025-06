La data di uscita di Crimson Desert e le edizioni fisiche potrebbero essere trapelate in anticipo

Finora abbiamo assistito solo ad annunci sul periodo di uscita, che di recente si è fatto un po' più preciso ma sempre vago come "tardo 2025", ma qualcuno su Reddit ha pubblicato delle immagini tratte da un rivenditore che, a quanto pare, ha pubblicato in anticipo le informazioni per le prenotazioni del gioco.

L'atteso action RPG di Pearl Abyss ha continuato a mostrarsi in maniera regolare in questi mesi e anni, dimostrando un'evoluzione costante di un progetto che sembra essere davvero di grandi dimensioni, capace di mettere insieme un gameplay composito fatto di molte sfaccettature diverse, come abbiamo visto per quanto riguarda il sistema di combattimento quasi da picchiaduro .

Informazioni molto interessanti su Crimson Desert , a partire dalla sua presunta data di uscita , potrebbero essere trapelate in queste ore, in anticipo rispetto a un annuncio che, a questo punto, potrebbe arrivare alla Summer Game Fest di questa sera o durante uno degli eventi di questa settimana.

Una data improbabile, ma forse indicativa

Crimson Desert appare in questi screenshot in varie edizioni fisiche per PC, PS5 e Xbox Series X|S, con tanto di edizioni speciali e una possibile data di uscita che sembra però ancora essere un placeholder con ogni probabilità, in attesa di una comunicazione ufficiale.

Il lancio viene infatti segnalato per il 30 novembre 2025, che tuttavia risulta improbabile visto che si tratta di una domenica. Possiamo però prenderlo come una possibile indicazione del periodo di lancio, che potrebbe essere nel mese di novembre, rientrando in quanto comunicato in precedenza da Pearl Abyss.

Per il resto, possiamo scorgere una Day One Edition fisica come versione speciale del lancio e una Collector's Edition con vari bonus aggiunti, ma per il momento prendiamo il tutto come voci di corridoio.

A questo punto è probabile che la data di uscita e forse un nuovo trailer di Crimson Desert arrivino nel corso della Summer Game Fest di questa sera, che partirà alle ore 23:00 di oggi, 6 giugno 2025.