iOS 18 è installato su quasi tutti gli iPhone compatibili: ecco quanti sono

iOS 18 e iPadOS 18 sono infatti particolarmente diffusi, con percentuali elevate che riflettono la propensione degli utenti Apple all'aggiornamento. In particolare, iOS 18 ha dimostrato una notevole popolarità, superando le prestazioni delle versioni precedenti in un lasso di tempo comparabile.

Quanti iPhone hanno iOS 18

Al 4 giugno, iOS 18 risulta installato su un impressionante 88% degli iPhone lanciati negli ultimi quattro anni. Se si considera l'intero parco di iPhone attivi, la percentuale si attesta su un ragguardevole 82%. Per quanto riguarda iPadOS 18, invece, la diffusione è dell'81% tra gli iPad più recenti e del 71% sull'intera base di dispositivi. Questi dati, come di consueto, sono stati resi pubblici sul sito dedicato agli sviluppatori di Apple, sottolineando la loro rilevanza per la comunità di programmatori che devono progettare e ottimizzare le proprie applicazioni per le versioni più recenti dei sistemi operativi.

I dati di adozione di iOS 18 e iPadOS 18 al 4 giugno 2025

Analizzando i dati in prospettiva annuale, si osserva un'accelerazione nel processo di adozione rispetto al periodo precedente. Nel 2024, ad esempio, iOS 17 aveva raggiunto l'86% degli iPhone recenti e il 77% del totale. iOS 18 supera entrambi questi valori, consolidando una transizione più rapida verso la nuova versione.

Anche per quanto riguarda gli iPad, i numeri di iPadOS 18 superano quelli di iPadOS 17 nello stesso periodo dell'anno precedente, quando si attestava al 68% tra tutti i dispositivi. E voi avete aggiornato i vostri dispositivi Apple? Diteci la vostra nei commenti qua sotto. Intanto pare che non ci sarà un iOS 19 e gli iPhone passeranno direttamente a iOS 26.