Maxi investimento di LG in Corea per la produzione di pannelli OLED

Questa mossa, sostenuta da incentivi governativi, non solo mira a migliorare la competitività dell'azienda nel mercato dei display, ma contribuisce anche a consolidare l'industria coreana, in un periodo storico in cui il settore è sempre più in mano ad altri paesi.

LG Display sta per investire pesantemente nella sua linea produttiva in Corea del Sud. La compagnia ha infatti pianificato investimento da circa 450 milioni di euro per lo stabilimento di Paju . I soldi dovrebbero essere indirizzati verso la produzione di pannelli OLED, anche se non è chiaro come verranno ripartiti.

L'investimento in Corea del Sud di LG Display

La decisione di LG Display di destinare 700 miliardi di Won coreani, equivalenti a circa 451 milioni di euro, a strutture dedicate alla tecnologia OLED nel suo impianto di Paju sono un passaggio importante. Al momento, però, i dettagli specifici di questo investimento non sono stati divulgati. Non è ancora chiaro, infatti, se questi fondi saranno impiegati principalmente per un'espansione della capacità produttiva esistente, per l'introduzione di nuove tecnologie e attrezzature all'avanguardia finalizzate al miglioramento delle attuali capacità, o se una parte significativa sarà destinata a iniziative di ricerca e sviluppo.

Lo stabilimento di LG Display a Paju, Corea del Sud

Indipendentemente dalle precise allocazioni, l'entità dell'investimento suggerisce una visione a lungo termine nel campo degli OLED, un settore che promette margini di profitto superiori e un'ampia gamma di applicazioni, dai televisori ai dispositivi mobili, fino ai display per l'industria automobilistica e le applicazioni IT.

L'investimento assume poi un significato ancora maggiore alla luce dello status di "società di ritorno" che LG Display ha acquisito dal Ministero coreano del Commercio, Industria ed Energia. Tale designazione è stata conseguita in seguito alla cessione della sua ultima fabbrica di LCD situata in Cina, venduta a CSoT. Essere riconosciuti come "società di ritorno" conferisce a LG Display una serie di vantaggi significativi, tra cui l'accesso a nuove sovvenzioni e sostanziali riduzioni fiscali qualora l'azienda stabilisca o espanda le proprie attività sul territorio coreano. L'aspettativa di LG Display è di ricevere fino a 50 miliardi di Won in sussidi, ripartiti tra il governo nazionale e le amministrazioni locali.

LG punta insomma a mantenere la sua leadership nel campo dei pannelli OLED, per difendersi dalla concorrenza di Samsung, che in Nord America ha battuto proprio LG per la prima volta, e la crescita dei marchi cinesi, sempre più dominanti nel settore LCD con i MiniLED.