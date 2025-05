Crimson Desert si mostra in un nuovo trailer con periodo di uscita (un po') più definito e supporto a DLSS 4

Il gioco di Pearl Abyss fa parte dei vari giochi che hanno confermato il supporto per DLSS 4 come DOOM The Dark Ages e altri , con varie ottimizzazioni e miglioramenti che incrementano la qualità della grafica pur mantenendo delle prestazioni notevoli sulle configurazioni che contano sulle nuove schede video di NVIDIA.

Crimson Desert torna a farsi vedere con un nuovo trailer in occasione dell'annuncio del supporto per DLSS 4 e anche di un periodo di uscita leggermente più definito rispetto a prima, sebbene non ci sia ancora una data precisa.

Da 2025 a "tardo" 2025

Per l'occasione, gli sviluppatori hanno fornito un ulteriore aggiornamento sul periodo di uscita, che ora appare leggermente più definito: a dire il vero, non è cambiato molto rispetto all'ultimo trailer con il periodo di uscita, ma in questo caso è spuntato un "tardo" 2025 invece del vago 2025 in generale comunicato in precedenza.

Immaginiamo che ci sia spazio per ulteriori video con periodo di uscita una volta che verrà definita prima la stagione e poi il mese, prima di arrivare infine (forse) alla data di uscita vera e propria.

In ogni caso, Crimson Desert continua ad essere decisamente interessante: potete conoscerlo meglio nel nostro provato incentrato su una versione piuttosto aggiornata, mentre varie scene di gameplay sono visibili nel video riportato qui sopra.

Il sistema di combattimento sembra derivare alcune caratteristiche dagli action RPG in stile souls-like ma si presenta comunque molto dinamico e più spostato sull'azione fluida. Nel misto di suggestioni possiamo vedere riferimenti anche a The Legend of Zelda: Breath of the Wild e anche a The Elder Scrolls per certi aspetti, oltre ovviamente a elementi derivati dallo stesso Black Desert Online.