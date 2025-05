Crimson Desert per Nintendo Switch 2 spunta nel listino di un noto rivenditore

Crimson Desert potrebbe arrivare anche su Nintendo Switch 2, o almeno è ciò che suggerisce il listino di GameStop, che dà questa versione in arrivo "presto". In effetti il gioco non ha ancora una data di uscita ufficiale su nessuna piattaforma.

Annunciato quasi cinque anni or sono, il nuovo titolo di Pearl Abyss si sta facendo attendere, al punto che nel corso del tempo ha accantonato le edizioni PS4 e Xbox One in favore di un lancio che avverrà esclusivamente sulle piattaforme di attuale generazione.

Alla luce del ben noto supporto alla tecnologia DLSS, probabilmente Nintendo Switch 2 è in grado di far girare il gioco e dunque questo rumor appare plausibile, ma bisognerà attendere un annuncio ufficiale da parte degli sviluppatori per avere una conferma.

Di certo l'arrivo di Crimson Desert sulla nuova console ibrida Nintendo rappresenterebbe un'ottima notizia, viste le qualità che l'action RPG a base open world sembra capace di esprimere.