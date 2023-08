Classifica Steam: Baldur's Gate 3 mantiene la vetta, Starfield sale al terzo posto

Un grandissimo successo per il titolo sviluppato da Larian Studios , che anche noi riteniamo meritato. Avete letto la nostra recensione di Baldur's Gate 3 , vero?

La classifica Steam della scorsa settimana vede Baldur's Gate 3 ancora al comando, come da aspettative, e le vendite di Steam Deck a occupare la seconda posizione. Sale sul podio Starfield , i cui preorder hanno evidentemente ricevuto una forte spinta negli ultimi giorni.

Il resto della classifica

Come detto, i preorder di Starfield hanno spinto parecchio il gioco Bethesda, che ha raggiunto la terza posizione della classifica, ma è interessante notare anche la maniera in cui Remnant 2 sta tenendo botta e il recupero messo a segno da Call of Duty.

A proposito di preorder, entra nella top 10 al nono posto la prenotazione di Armored Core 6: Fires of Rubicon, il nuovo capitolo della serie FromSoftware che a quanto pare punterà forte sulla difficoltà per consegnarci un'esperienza decisamente hardcore.