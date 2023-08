Baldur's Gate 3: nuovo record di giocatori contemporanei su Steam, Hogwarts Legacy è a un passo

I giocatori di Baldur's Gate 3 si sono mobilitati per riuscire a far superare al gioco il milione di giocatori contemporanei su Steam . Il primo risultato si è visto questo fine settimana, quando il gioco di Larian Studios ha battuto il suo record personale raggliugendo gli 875.343 giocatori contemporanei, avanzando di circa 60.000 giocatori e arrivando a lambire Hogwarts Legacy , ma non raggiungendolo per un gap di 4.000 giocatori. Per inciso, il titolo di Avalanche ha avuto un picco di 879.308 giocatori al lancio .

Il successo di Baldur's Gate 3 prosegue

Baldur's Gate 3 è già uno dei titoli di maggior successo dell'anno, pur essendo uscito solo su PC

Baldur's Gate 3 è ancora il nono gioco di Steam per picco di giocatori contemporanei, ma ha fatto un deciso passo in avanti. Intanto gli appassionati si stanno riorganizzando su Reddit per tentare un'altra sortita.

"Abbiamo quasi battuto Hogwarts, avanti!" ha scritto un utente. Un altro ha risposto: "Il prossimo è Elden Ring! Forza!"

Per il resto il post è tutta una celebrazione di Larian Studios e degli sforzi fatti per rendere Baldur's Gate 3 ciò che è, con tanti che lo hanno già eletto a loro gioco dell'anno 2023.

Per il resto vi ricordiamo che Baldur's Gate 3 è disponibile per PC. Il 6 settembre 2023 sarà lanciato anche su PS5, mentre nei mesi successi, in data ancora da destinarsi, arriverà anche su Xbox.