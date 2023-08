Valorant: film in arrivo nel 2025, stando a una soffiata, Riot cerca l'effetto Arkane?

Nel 2025 uscirà un film tratto da Valorant , a quanto pare prodotto da Tencent, che possiede lo studio di sviluppo Riot Games. A dirlo è stato un noto insider dello sparatutto online multigiocatore, che a quanto pare è destinato a seguire la strada presa da League of Legends con Arcane.

Riot Games e il cinema

Riot Games ha scoperto le potenzialità mediatiche delle sue proprietà intellettuali

Nel caso in cui la voce si rivelasse vera, sarebbe la dimostrazione che Riot Games vuole capitalizzare il successo avuto con Arcane, allargando la stessa strategia alle sue altre proprietà intellettuali. Nel frattempo la seconda stagione di Arcane è stata confermata ed è in lavorazione.

La notizia arriva da Kingdom Laboratories, che la ricevuta da qualcuno all'interno della compagnia. Il nostro ha anche fornito il link a un live stream di Valorant che si svolgerà tra 425 giorni, ossia il 13 ottobre 2024, in cui dovrebbe essare annunciato il film. Stando alla gola profonda, la pellicola dovrebbe essere diversa da Arcane come stile e dovrebbe riprendere il filmato con cui è stato celebrato il lancio in Cina del gioco.

Come già detto, di confermato non c'è niente, ma un live stream organizzato con così tanto anticipo è comunque curioso.