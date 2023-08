Baldur's Gate 3: ecco come risolvere i problemi di stuttering con le DirectX 11

Come risolvere i problemi di stuttering di Baldur's Gate 3

Baldur's Gate 3 può avere qualche problema di stuttering

In realtà il sistema trovato per risolvere è davvero molto semplice: passare alle API Vulkan, qualsiasi configurazione abbiate. Detta così farà sbarrare gli occhi, ma è una soluzione abbastanza risolutiva, visto che usando Vulkan non si sono manifestati problemi di performance su alcuna configurazione con cui il gioco è stato testato.

L'alternativa è quella di continuare a giocare con DirectX 11 finché i problemi di stuttering non diventano insopportabili, quindi si uscire e rientrare in gioco per farli diminuire o scompariredel tutto per qualche tempo. In questo modo si manterranno tutti i vantaggi delle DirectX 11 a livello di qualità del rendering ma, evidentemente, si dovrà agire più spesso per avere un'esperienza di livello accettabile. Naturalmente c'è anche il fastidio di dover abbandonare la partita, magari in un momento topico.

Nel caso invece non abbiate alcun problema di stuttering, potete ovviamente ignorare queste indicazioni.

Per il resto vi rammentiamo che Baldur's Gate 3 sta correndo per stabilire un nuovo record di giocatori contemporanei su Steam. È disponibile per PC, con la versione PS5 in arrivo il 6 settembre 2023. La versione Xbox uscirà in una fase successiva.