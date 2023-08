Rainbow Six: Siege, Operazione Heavy Mettle: data di uscita e trailer in stile anime

Alla luce degli innovativi sistemi anti-cheat sperimentati da Ubisoft, Rainbow Six: Siege continua dunque la sua entusiasmante corsa con un personaggio dotato di un gadget davvero speciale , il Bu-Gi: un dispositivo che distrugge tutto ciò che incontra, incluse eventuali barricate e scudi.

Ubisoft ha presentato Ram, il nuovo Operatore di Tom Clancy's Rainbow Six: Siege - Operazione Heavy Mettle , con uno spettacolare trailer in stile anime che dimostra la voglia del team di sviluppo di sperimentare ancora, quando siamo ormai arrivati alla terza stagione dell'Anno 8.

Le altre novità di Operazione Heavy Mettle

Fra le altre novità di Operazione Heavy Mettle segnaliamo alcune modifiche sul piano del bilanciamento per gli Operatori Grim, Fuze e Frost, nonché per quanto concerne il funzionamento di fucili, tutorial e partite veloci.

Inoltre la playlist Permanent Arcade vedrà l'arrivo di una nuova modalità, Weapon Roulette: un deathmatch a squadre in cui ogni giocatore comincia la partita con la stessa arma casuale, che viene cambiata con un'altra arma casuale nel momento in cui il contatore raggiunge lo zero.