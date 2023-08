The Legend of Zelda: Ocarina of Time in Unreal Engine 5.2, pubblicata una nuova demo

Disponibile una nuova demo di The Legend of Zelda: Ocarina of Time in Unreal Engine 5.2, tentativo di ricreare il classico per Nintendo 64 con l'Unreal Engine 5. CryZENx, l'autore, l'ha resa disponibile tramite il suo server Discord e ha anche pubblicato un filmato di circa 10 minuti per mostrare in azione quanto fatto finora. Vediamolo:

Come potete vedere, la demo permette di provare il sistema di combattimento, che appare più rifinito rispetto a quanto mostrato in precedenza. C'è anche l'alternanza giorno / notte che permette di saggiare la qualità dell'Unreal Engine anche in mano a sviluppatori amatoriali.