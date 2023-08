Baldur's Gate 3, la Tier List delle Classi più forti

Baldur's Gate 3 mette sul piatto tantissime opzioni per il combattimento: abbiamo realizzato una Tier List in costante aggiornamento delle migliori Classi base.

Baldur's Gate 3, come tutti i titoli di Larian Studios, ha una forte enfasi sul sistema di combattimento. Ciò significa che capita spesso di finire coinvolti in situazioni spiacevoli che vedono il nostro gruppo di eroi completamente circondato da creature ostili che vogliono farci la pelle. Fortunatamente, il sistema ideato da Larian pesca a piene mani dai manuali della quinta edizione di Dungeons & Dragons per mettere in piedi tonnellate di opzioni volte al controllo totale del campo di battaglia: ogni classe ha abilità, incantesimi e dozzine di risorse per gestire al meglio ogni genere di situazione. Questa caratteristica, tuttavia, porta erroneamente gli esperti di D&D a ragionare nell'ottica del tradizionale gioco di ruolo, dimenticando un elemento centrale della formula: Baldur's Gate 3 resta pur sempre un videogioco. Anziché un Master preparato e pronto a cogliere qualsiasi guizzo d'ispirazione, l'intelligenza artificiale (specialmente a Modalità Tattica) ragiona con un solo obiettivo in mente: la vittoria schiacciante e il raggiungimento del TPK (Total Party Kill). Per questa ragione, è fisiologico che ci siano classi migliori di altre in combattimento, ed è evidente che nella maggior parte dei casi non saranno le più performanti nell'orbita della tradizionale esperienza D&D. Con tutto ciò in mente, abbiamo realizzato la Tier List di tutte le classi e le sottoclassi più forti di Baldur's Gate 3, basandoci prevalentemente sull'esperienza affrontata in modalità Tattica. Analizzeremo nel dettaglio le ragioni del posizionamento e spiegheremo da quali presupposti siamo partiti per effettuare l'analisi. In caso voleste maggiori informazioni riguardo le classi e le meccaniche, potete consultare la nostra guida completa di Baldur's Gate 3.

Regole e premesse della Tier List Un paio di premesse prima di cominciare: seguite sempre l'istinto La Tier List che trovate di seguito si basa su personaggi di Livello Classe compreso tra 8 e 12, facendo riferimento al solo Atto 3 di Baldur's Gate 3 e prendendo come modello il livello di difficoltà Tattico. Se facciamo questa premessa, è perché in Baldur's Gate 3 tutte le classi sono validissime ed è possibile finire il gioco in scioltezza con qualsiasi genere di composizione del party: non bisognerebbe mai prendere a modello una Tier List per costruire la propria squadra, ma solamente la propria fantasia. La seconda importantissima premessa da fare è che Baldur's Gate 3 - esattamente come D&D - non è solamente combattimento, anzi. Può capitare che una Classe sia più debole di altre quando c'è da menare le mani, ma sia decisamente più potente in fase di esplorazione, di interazione, di dialogo e addirittura di utilità ai membri del gruppo al di fuori del combattimento. Questa Tier List in costante aggiornamento, invece, si basa solamente sull'efficacia in battaglia. Il nostro consiglio? Lasciatevi sempre e solo guidare dal cuore L'ultima premessa riguarda il Multiclassing: in questa Tier List ci occuperemo solamente delle classi base, senza inserire nessun genere di Multiclasse. Le Multiclassi sono varianti estremamente potenti, specialmente quelle ibride del Paladino e quelle che mescolano Guerrieri, Barbari e Ladri. Di fatto pescare fra le abilità migliori delle varie classi significa realizzare le build più pericolose in assoluto: tenete sempre a mente che le Multiclassi sono generalmente molto più forti della maggior parte delle classi base. A questo scopo, abbiamo realizzato un'apposita guida alla Multiclasse e alle migliori Build. La Tier List delle classi di Baldur's Gate 3 segue il seguente schema: Tier S : Semplicemente troppo forti

: Semplicemente troppo forti Tier A : Le classi migliori

: Le classi migliori Tier B : Eccellenti

: Eccellenti Tier C : Buone

: Buone Tier RP: Vanno bene per il role play

La Tier List delle Classi Base di Baldur's Gate 3 La scelta della classe non deve mai basarsi solo sull'efficacia in combattimento, ricordatelo sempre Tutto ciò detto, di seguito trovate una Tier List delle Classi base di Baldur's Gate 3 in costante aggiornamento, con un'analisi approfondita delle ragioni che al momento ci hanno portato a compiere determinate scelte. Speriamo non ci sia bisogno di dire, infine, che la Tier List si basa anche su inevitabili considerazioni soggettive, pertanto vi invitiamo a raccontarci la vostra esperienza. Tier S : Guerriero; Stregone

: Guerriero; Stregone Tier A : Chierico; Paladino; Ladro

: Chierico; Paladino; Ladro Tier B : Mago; Barbaro; Druido; Warlock

: Mago; Barbaro; Druido; Warlock Tier C : Bardo; Ranger

: Bardo; Ranger Tier RP: Monaco; Guerriero (Cavaliere Mago); Ladro (Mistificatore Arcano); Barbaro (Magia Selvaggia)

Tier S Guerriero (Maestro della Battaglia, Campione)

A fronte di molte altre opzioni allettanti, il Guerriero domina incontrastato il segmento del corpo a corpo. La possibilità di indossare qualsiasi equipaggiamento al meglio, in combinazione con uno straordinario scaling, lo rende una forza imponente anche quando se ne sta immobile nel mezzo dello scontro; il problema è che il Guerriero non se ne sta assolutamente immobile: la possibilità di guadagnare Punti Azione aggiuntivi, quella di eseguire un doppio attacco, e gli straordinari bonus offerti dalle sottoclassi, lo rendono di gran lunga il migliore della categoria e senza ombra di dubbio la migliore base per il Multiclassing. Il suo punto debole? Un Guerriero non vi servirà assolutamente a niente fuori dal combattimento: è una classe fatta per combattere, niente di più e niente di meno. Se si trova così in alto nella lista, tuttavia, è quasi esclusivamente per la sottoclasse Maestro della Battaglia: il Guerriero è già di per sé forte, ma la capacità di effettuare le Manovre e accedere al Dado Supremazia lo proietta dritto nell'Olimpo. Questa sottoclasse può infatti atterrare, sgambettare, disarmare, di fatto controllare quasi tutto ciò che avviene sul campo: talvolta basta un singolo turno per inibire metà degli avversari. Tenete a mente che il preciso output di danno è inferiore, ad esempio, a quello di un Barbaro, ed è proprio la capacità di mettere i nemici fuori gioco a fare la differenza. Il Campione, invece, è una variante che sacrifica tutta questa versatilità per puntare sui danni puri e sulla meccanica del critico, ma è decisamente meno dominante della controparte; in ogni caso il kit base del Guerriero è talmente efficace che investire due livelli in questa direzione finirà per migliorare qualsiasi tipo di Multiclasse orientata al combattimento fisico. Stregone (Discendenza Draconica, Magia Selvaggia)

Pur essendo una delle classi in sé e per sé più deboli nei primi battiti dell'avventura, lo Stregone si trasforma in una forza praticamente inarrestabile nelle fasi finali. La ragione risiede nella Metamagia: la possibilità di lanciare due Incantesimi consecutivamente sfugge a qualsiasi altra meccanica del gioco, dato che nemmeno Rapidità consente di farlo; un'eventualità di questo genere spesso è sufficiente per concludere lo scontro ancora prima che cominci. Le utilità garantite dalla Metamagia consentono anche di lanciare potenti Incantesimi ad area senza preoccuparsi di ferire i compagni corpo a corpo, o magari di trasformare due nemici in pecore con un singolo lancio. Discendenza Draconica è la sottoclasse migliore: vista la quantità di Incantesimi fuoco e di nemici che prediligono tale elemento, avere resistenze e danni aumentati in tal senso è una possibilità devastante; inoltre, il bonus innato alla salute rende questa opzione molto più resistente di qualsiasi altro Spellcaster puro. Allo stesso modo, la Magia Selvaggia - verso la fine del sistema di progressione - diventa praticamente un cheat: riducendo al minimo l'elemento del caso, arriverà un momento in cui ogni Incantesimo che lancerete avrà quasi solamente forti effetti positivi. Il punto debole? Dovrete soffrire molto a lungo prima di poter utilizzare uno Stregone al massimo del suo potenziale, ed è per questo motivo che la classe brilla nelle situazioni di Multiclassing. Se non abbiamo parlato della variante orientata alla Tempesta, infine, è perché si tratta di una scelta estremamente potente, ma totalmente annullata dalle resistenze all'elemento del fulmine: basta il nemico sbagliato per condannarlo a rimanere inerte sul campo di battaglia.

Tier A Chierico

Il bilanciamento di Baldur's Gate 3 è ancorato a una regola molto semplice: l'output di cure e di magie di controllo non può mai superare la quantità di danni inflitti dai nemici, e uno scontro che si trascina troppo diventa quasi sempre una sconfitta, a meno che non si sappia perfettamente quel che si sta facendo. Nonostante ciò, il Chierico offre una lunga serie di Incantesimi che riescono a regalare turni aggiuntivi ai compagni, prevenendo la morte e consentendogli di mettere fuori gioco gli aggressori, aumentandone la forza, le resistenze, annullando l'effetto stesso della sconfitta. In poche parole, la sola presenza di un Chierico garantisce la possibilità di giocare quel turno in più che fa la differenza tra la vittoria e la sconfitta. Ovviamente ci sono Domini Divini più efficaci di altri, ma in linea generale esistono davvero poche ragioni per affrontare l'avventura senza un Chierico. L'enorme lista di Incantesimi disponibili, costellata di varianti uniche, unita alla capacità - solo per Vita e Guerra - di indossare corazze pesanti, lo rendono la migliore classe di supporto in assoluto, nonché l'unica contemporaneamente in grado di curare, difendere, potenziare, indebolire e danneggiare. Siamo certi che in molti si stiano facendo accompagnare da Cuorescuro e abbiano già iniziato a toccare con mano l'importanza di un alleato di questo genere. Probabilmente, come classe pura, è la più forte in assoluto. Paladino

In Baldur's Gate 3 esiste una classe capace di fare tutto e di farlo estremamente bene, e quella classe è il Paladino. Armatura pesante, competenza in qualsiasi genere di arma, tecniche di combattimento avanzate, Incantesimi di supporto e opzioni devastanti quando si affrontano determinati tipi di nemici: questa è solamente una base su cui poi si innesta il resto del suo kit. Il vero punto di forza risiede nella consistenza: il Paladino è forte all'inizio, verso la metà del gioco e persino durante l'endgame, brilla contro i nemici singoli e contro i bersagli multipli, annulla i combattenti corpo a corpo e non teme i caster, può sfruttare la Punizione Divina per infliggere pesantissimi danni extra anche contro i nemici più coriacei. Tutti i Giuramenti disponibili aggiungono al suo arsenale una pletora di Incantesimi estremamente utili, ma se dovessimo indicare quello che siede sopra gli altri è il Giuramento della Vendetta, per una ragione ben precisa: Giuramento di Inimicizia; quest'abilità di Livello 3 fornisce vantaggio nei tiri contro un nemico per 10 turni, ed è di fatto una pura e semplice condanna a morte nelle situazioni di uno contro uno. In linea generale Punizione Divina è più che sufficiente per trainare un party fino all'endgame, ma la versatilità del Paladino lo rende un innesto eccellente in qualsiasi composizione, capace di ricoprire qualsiasi ruolo. È, inoltre, al momento una delle poche classi che riescono ad affrontare l'avventura in "solo", quindi senza un party di compagni; l'ultima nota è che rappresenta senza dubbio una fra le migliori base per il Multiclassing, dando vita a celebri ibridi come Warlock/Paladino e Stregone/Paladino. Ladro (Assassino, Furfante)

Il posizionamento del Ladro in questa classifica va assolutamente preso con le pinze: si tratta infatti di una delle classi più difficili in assoluto da giocare nel modo corretto, pertanto è assolutamente sconsigliata ai neofiti dei titoli di Larian Studios. Come mai? Il motivo è semplicissimo: se utilizzato con grande esperienza, quindi entrando e uscendo dal combattimento, portando avanti incursioni solitarie per abbattere un nemico specifico, sfruttando sempre e solo le abilità di Assassinio o i danni extra garantiti dall'Attacco a Sorpresa, siede in vetta a qualsiasi classifica numerica. Il problema è che tutto ciò richiede una grande padronanza dell'ambientazione, oltre che - fin troppo spesso - una conoscenza preventiva delle battaglie che si andranno ad affrontare. Se giocato in questa maniera, un Ladro Assassino può eliminare completamente da solo un intero gruppo di nemici senza che questi siano in grado di colpirlo nemmeno una volta. Ma, lo precisiamo ancora una volta, questo genere di strategia è orientata verso chiunque abbia completato almeno una volta Divinity: Original Sin 2 a modalità Tattica e abbia una straordinaria dimestichezza con le meccaniche cardine dei titoli di Larian Studios. Il Ladro rimane un'opzione molto forte anche se giocato normalmente, specialmente nella variante del Furfante che è nettamente la migliore all'interno di un party; tuttavia non bisogna assolutamente aspettarsi la versatilità e l'efficacia che possono portare un Paladino o un Chierico; per vederlo brillare al massimo è necessario Multiclassarlo con una o addirittura due classi: un ibrido Ladro, Ranger e Guerriero, per esempio, è quasi inarrestabile.

Tier B Mago

C'è solamente una ragione per cui il Mago non occupa le posizioni più alte della classifica: per ottimizzare il suo gameplay è necessario prevedere in anticipo chi, cosa e come si andrà ad affrontare in battaglia. L'arsenale praticamente illimitato e la possibilità di accedere agli Incantesimi più forti del gioco lo rendono una forza temibile, anche se piuttosto fragile, ma per sfruttarlo al meglio bisognerebbe preparare Incantesimi diversi per ogni singolo combattimento. Nelle mani giuste, con le dovute preparazioni, una conoscenza approfondita dell'opera e le corrette sinergie, potrebbe posizionarsi molto più in alto nella lista, ma ci vuole molto tempo prima di sviluppare una tale strategia a lungo termine. La scuola più forte quando si tratta di combattimento è indubbiamente quella di Evocazione, dato che impedisce agli alleati di essere colpiti dai danni ad area. Anche quella di Divinazione non è male, dal momento che consente di influenzare direttamente i tiri dei dadi. Non si tratta di una classe che ha grandi velleità di Multiclassing: solitamente il Mago puro è la scelta migliore. Barbaro (Berserker, Totemico)

Fino al Livello 5 il Barbaro è la classe con il margine più elevato di danni fisici, specialmente nella variante del Berserker. Gli attacchi multipli per ogni turno e la capacità di brillare anche senza protezioni aggiuntive lo rendono una forza distruttrice capace di mostrare il suo valore in qualsiasi momento, dalle schermaglie del prologo fino alle boss fight che continuano a susseguirsi incessantemente nel corso dell'ultimo atto. Ha pochi punti deboli e tantissime opzioni garantite dalle sottoclassi, nonché delle speciali interazioni con i danni critici che lo portano a brillare ancor di più nelle fasi finali dell'Atto 3. Sia il Berserker che il Totemico performano al meglio, con la sola differenza che il primo è orientato verso i danni, mentre il secondo verso la resistenza e le abilità di movimento. Se non si trova più in alto nella lista è semplicemente per il fatto che esistono classi che fanno più cose e sanno far meglio alcune di quelle cose: volete vederlo brillare veramente? Perfetto: investite un paio di livelli in un Guerriero e godetevi l'impareggiabile efficacia del Barbaro/Guerriero. Druido

Il Druido è una classe particolare, anche nel piazzamento nei confini della Tier List. Mette in fatti in campo, in questo caso, due sottoclassi estremamente diverse fra loro eppure straordinariamente efficaci e dirette. C'è un vecchio detto di D&D che afferma scherzosamente che "è impossibile uccidere un Druido", e a ben vedere poggia su solide basi: la versatilità del suo kit di Incantesimi e le straordinarie resistenze garantite dalla Forma Selvatica lo rendono una presenza molto ingombrante in mezzo al campo di battaglia, una di cui è estremamente difficile liberarsi. Con una straordinaria varietà di abilità uniche - con cui è necessario prendere grande dimestichezza - e la pletora di opportunità legate alla Forma Selvatica, si configura come una fra le classi più forti e solide, dotata di pochissimi punti deboli. Queste caratteristiche, d'altra parte, lo rendono una scelta intrinsecamente "egoista", ottima in tante cose ma davvero eccellente nella sola 'survivability'. In sintesi, il Druido è uno Spellcaster di medio livello orientato al controllo, ma recupera grazie alla sua abilità di cambiare forma, che offre tantissime resistenze ed è facile da buildare, dal momento che con la trasformazione le statistiche vengono sostituite interamente. La sua indole egoista, d'altra parte, emerge anche dal fatto che sia molto difficile trovargli uno spazio nel Multiclassing. Warlock

Se abbiamo parlato del Druido nei termini di un classe egoista, il Warlock rappresenta un'estremizzazione di quel pensiero. Il caro vecchio Lock è veramente straordinario, può ricoprire diversi ruoli, è eccezionale nel Multiclassing, e diventa sempre più forte con l'incedere dell'avventura. Di contro, come la maggior parte delle classi che abbiamo inserito in questa categoria, si trova a pagare il prezzo della sua grande versatilità attraverso un'efficacia ridotta rispetto ad altre opzioni più dritte e limitate. Il pool di risorse del Warlock è pressoché illimitato, e non è un caso se la maggior parte delle Mutliclassi più forti lo adottino come base, vista la straordinaria capacità di trasformare i personaggi basati su due caratteristiche - come un Paladino - in potenze fondate solamente sul Carisma. Ciò detto, Deflagrazione Occulta, le capacità garantite dal Patto, e ovviamente la meccanica unica relativa agli Slot incantesimi, rendono il Warlock una scelta estremamente solida, potendo ricoprire al meglio tanto il ruolo del DPS quanto quello del supporto, ma il nostro consiglio è di non giocare la variante pura, optando invece per una fra le dozzine di fortissime formule ibride disponibili. Il solo Patto delle Lame, per esempio, è sufficiente in sé e per sé per fungere da base per dozzine di Multiclassi.

Tier C Bardo

Regina indiscussa dell'apparato GDR, dell'esplorazione e delle interazioni, il Bardo è la classe perfetta per chiunque sia interessato all'elemento "umano" dell'esperienza Baldur's Gate 3: un videogioco nel quale, dall'inizio alla fine, ciò che dite e fate nel mondo di gioco prevale nettamente sulla componente del combattimento. Le poche abilità orientate alla battaglia, il pool di Incantesimi limitato e l'attitudine ridotta alla sopravvivenza, di contro, rendono il Bardo un'opzione difficile da posizionare nella fascia più alta della classifica e la ragione è sempre la stessa: se paragonato per esempio a un Chierico, un bardo porta decisamente un impatto minore sul piano prettamente bellico. Si tratta in ogni caso di una straordinaria base per il Multiclassing e di una classe dotata di ottime risorse, da utilità straordinarie come Canto di Riposo - che permette di effettuare un riposo breve in qualsiasi momento - fino all'impatto dei suoi diversi Collegi, che riescono a rispondere a diverse esigenze. In un certo senso potremmo dire che il Bardo è un po' la classe simbolo di questa Tier List: in Baldur's Gate 3 tutte le opzioni sono estremamente efficaci, aprono a build davvero interessanti, e le differenze che le separano si riducono a piccoli dettagli sul piano tattico e numerico. Ranger

I Ranger sono una classe interessante nella storia di D&D. C'è l'impressione diffusa che non abbiano mai ricevuto l'affetto che meritavano, e questo probabilmente l'ha pensato anche Larian Studios, dal momento che ha apportato parecchie modifiche al Ranger rispetto al classico manuale, tentando di mettere sul piatto risorse più utili. Facendo ciò, tuttavia, è incappata nel solito problemino: i Ranger hanno accesso a opzioni vicine al Guerriero senza avere l'efficacia del Guerriero, al livello 2 aprono a una lista di Incantesimi che è meno ricca e impattante rispetto ad altri Spellcaster, e si sviluppano in tre diverse Sottoclassi fra le quali spicca il solo Uccisore di Mostri. Come tutti i cosiddetti "Jack of all trades" devono quindi pagare una tassa legata alla propria versatilità, per certi versi addirittura maggiore rispetto alle controparti, dal momento che impatta anche sul Multiclassing. Esistono infatti varianti potentissime che sfruttano il Ranger, come per esempio l'ibrido Ranger-Ladro-Guerriero, che tuttavia si trovano costrette a pescare da più di una singola classe prima di dimostrarsi delle forze temibili.