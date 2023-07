Rainbow Six Siege: Ubisoft ha sperimentato due innovativi sistemi anti-cheat dai grandi risultati

Ubisoft ha vantato gli ottimi risultati ottenuti in Rainbow Six Siege dai suoi due nuove sistemi anti-cheat , che sembrano essere innovativi e decisamente ostici da superare per gli hacker , alcuni dei quali stanno abbandonando lo sviluppo di cheat per il gioco.

MouseTrap e QB

Anche XDefiant godrà dei nuovi sistemi anti-cheat

Il primo sistema è chiamato MouseTrap ed è stato ampiamente pubblicizzato dalla compagnia. Consente di individuare i dispositivi di falsificazione di mouse e tastiera per console.

Il secondo sistema, di cui Ubisoft non ha spiegato nulla apertamente per non comprometterlo, viene chiamato QB ed è il più avanzato e interessante dei due.

Grazie a MouseTrap, Ubisoft ha riportato un calo giornaliero del 78% negli abusi di mouse e tastiera su console. Non è stato svelato quanti giocatori usassero questa tecnica, ma pare che fossero in molti visto quanto erano diffuse le lamentele, che andavano avanti oltretutto da anni.

Comunque sia, la novità più interessante è sicuramente QB che, stando a quanto ricostruito, ha un approccio geniale e innovativo al problema dei cheat. Disponibile solo su PC, mira a rendere lo sviluppo dei cheat problematico, per così dire. In che modo?

Da ciò che è stato ricostruito (ribadiamo che Ubisoft non ha fornito informazioni ufficiali in merito), QB altererebbe in qualche modo l'eseguibile di Rainbow Six Siege ogni tot ore, rendendo di fatto inutilizzabili i cheat sviluppati per gli eseguibili precedenti. Sostanzialmente i cheater dovrebbero aggiornare continuamente i loro software per stare al passo con QB.

Ad aiutare nella ricostruzione del funzionamento di QB ci ha pensato SteamDB, dove è possibile notare l'enorme frequenza nelle modifiche all'eseguibile di Rainbow Six Siege.

L'eseguibile di Rainbow Six Siege viene modificato costantemente da QB

Ubisoft non ha né negato, né confermato la scoperta, ma ha vantato che grazie a QB sono stati banditi più di 10.000 cheater, con molti produttori di cheat che hanno abbandonato il gioco. La comunità ha reagito molto bene alla novità, dando commenti positivi sulla situazione attuale, che è migliorata tantissimo rispetto al recente passato.

Insomma, che Ubisoft abbia trovato la quadra per fermare i cheater? Lo scopriremo con XDefiant, il suo nuovo live service che sicuramente farà uso di entrambi i sistemi.