Street Fighter 6: trailer svela la data di uscita di Rashid e ne mostra le abilità

Capcom ha pubblicato un nuovo trailer di Street Fighter 6 per mostrare in azione Rashid, il primo personaggio DLC. Inoltre ha svelato la data d'uscita del contenuto extra: 24 luglio 2023.

Street Fighter 6 è stato lanciato con un roster di sedici personaggi, tra i quali i classici Ryu, Ken e Chun-Li, insieme ai nuovi Jamie, Marisa e Kimberly. Era solo questione di tempo prima che venisse annunciato il primo DLC, considerando la presenza del Fighter Pass e il fatto che Street Fighter 5 fu salvato proprio dai contenuti extra.

Quindi ecco Rashid, combattente proveniente dall'Arabia Saudita già visto nel quinto capitolo, conosciuto per la sua agilità e la sua tecnica acrobatica che combina tornado e parkour.

Il trailer mostra Rashid che esegue alcune delle sue mosse in delle sequenze filmate che sicuramente vedremo anche in gioco. Come in Street Fighter 5, anche in Street Fighter 6 Rashid sembra dotato di un'incredibile mobilità.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Street Fighter 6 è disponibile per PC, Xbox Series X, PS4 e PS5.