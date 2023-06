Street Fighter 5: i DLC avrebbero salvato il gioco e la serie dalle pessime vendite iniziali

Stando allo youtuber Max del canale Triple K.O., a salvare Street Fighter 5 dal fallimento, furono i DLC. Più precisamente i nuovi costumi, che vendevano benissimo e giustificarono e finanziarono il proseguo dello sviluppo del gioco.

Se non ci fossero stati, Capcom avrebbe probabilmente interrotto lo sviluppo dopo sei mesi, a fronte di vendite davvero deludenti, con l'intera serie che sarebbe stata a rischio.

Max è noto per conoscere molto bene la serie Street Fighter, nonché per avere dei contatti diretti all'interno di Capcom, tanto che le sue informazioni in merito sono considerate attendibilissime. Trovate il suo intervento nel video sottostante, a partire dal minuto 48:50.

Triple K.O. ha svelato l'informazione spinto da una domanda sul costo eccessivo dei DLC di Street Fighter V. Stando a ciò che gli è stato riferito, molto semplicemente il gioco non sarebbe proseguito senza quei DLC.

Del resto ormai è noto quanto sia difficile far tornare i conti con i videogiochi tripla A, i cui costi di produzione sono diventati elevatissimi. C'è da dire che Street Fighter 5 fu accolto particolarmente male dal pubblico, per via della mancanza di contenuti e dei problemi iniziali di accesso ai server. Comunque sia, se oggi Street Fighter 6 è riuscito a soddisfare tutti, lo dobbiamo anche ai costumi di Street Fighter V.