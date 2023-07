Everybody 1-2-Switch!, i voti della critica stroncano il gioco

Tempo di voti della critica per Everybody 1-2-Switch! Più che altro tempo di votacci, visto che il gioco non sembra esser piaciuto molto, considerando i molti giudizi negativi o tiepidi ricevuti e la media voto di 54 su Metacritic e di 57 su Opencritic. Vediamo l'elenco delle recensioni:

Cosa dicono le recensioni?

Everybody 1-2-Switch! non è piaciuto molto alla critica

Quali sono i problemi di Everybody 1-2-Switch!? Metro Game Central parla in particolare di minigiochi poco o per nulla interessanti, mentre IGN parla più in generale di scarsa originalità, confermando comunque il giudizio complessivo sulla qualità dei mini giochi.

Cubed3 parla di rigiocabilità limitata, ossia di minigiochi che vengono a noia dopo pochissime partite, impressione confermata anche dal nostro Marco Perri nella sua recensione.

Insomma, ci troviamo di fronte a un party game mediocre, che non offre molto in termini di creatività e di divertimento e che si abbandona senza rimpianti dopo pochissime ore di gioco. Sarà per questo che è uscito così in sordina?