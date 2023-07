Everybody 1-2-Switch!, la recensione

Curiosissimo come Nintendo, ogni manciata di anni, scelga in autonomia di vivere due vite parallele: una affezionata al Metacritic spudorato, un raggio di luce che senza timidezza conquista il globo videoludico di nome Zelda, l'altra diametralmente opposta, che se infischia delle recensioni e desidera solo esistere durante qualche serata tra amici. Accadde nel 2017, con Breath of the Wild e 1-2 Switch al lancio; accade di nuovo nel 2023, con Tears of the Kingdom ed Everybody 1-2-Switch! a poco più di un mese di distanza. Siamo di fronte a uno dei prodotti più a prezzo budget mai esistito nella storia di Kyoto, lanciato quasi in sordina, spizzicato nel Direct e messo lì, quasi in un angolo, a parlare a un tipo di pubblico al quale Nintendo non parlava da un po': quello completamente casual.

Everybody 1-2-Switch! riprende la sua stessa eredità da day-one e la arricchisce con una nitrita schiera di nuovi espedienti per penetrare chi i videogiochi li guarda anche da lontano. Abbiamo scritto nitrita? Poco male, il protagonista e mattatore del titolo è un cavallo, Horace, che cerca di fare quello che Buzz fa - o perlomeno faceva - su console Sony.

Seguiteci nella recensione di Everybody 1-2-Switch! per vedere se il colosso di Kyoto consegna un prodotto sufficientemente fresco per la torrida estate in arrivo.