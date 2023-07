Sonic & Friends, Sega ha registrato un nuovo trademark sul titolo

Sega ha recentemente registrato un nuovo trademark per Sonic & Friends, che non sappiamo al momento cosa possa essere ma che potrebbe essere un progetto di qualche tipo effettivamente in sviluppo, considerando il reiterato interesse nel titolo.

Il sito Chizai Watch ha trovato che il marchio Sonic & Friends ha subito un rinnovo del trademark, chiaramente collegato a Sonic the Hedgehog anche se non è detto che si tratti effettivamente di un nuovo gioco. Secondo un'altra fonte, ovvero il sito Sonic Stadium, il titolo avrebbe proprio a che fare con un nuovo videogioco, anche se non ci sono informazioni precise al riguardo.

Secondo la rivista in questione, la registrazione del trademark non sarebbe una semplice mossa cautelativa ma avrebbe a che fare con l'uscita di un vero e proprio gioco nuovo da parte di Sega, chiamato appunto Sonic & Friends. Tuttavia, potrebbe trattarsi di un titolo mobile sviluppato da Sega Hardlight, ovvero il team responsabile di Sonic Dash, Sonic Racing e altri spin-off sul celebre porcospino blu.

A questo punto attendiamo di vedere se qualcosa potrà venire fuori. Ricordiamo peraltro che Sega, insieme ad Atlus, saranno presenti al Tokyo Game Show 2023, dunque possibili novità potrebbero emergere in tale occasione a settembre.