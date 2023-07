Exoprimal Showcase: annunciata una nuova presentazione per il gioco Capcom in arrivo

Come riferito nel tweet ufficiale qui sopra, durante lo shoccasse verranno riportate maggiori informazioni sui war games e altre sorprese dedicate a tutti coloro che non vedono l'ora di lanciarsi in questo nuovo action dall'aspetto piuttosto classico da parte di Konami.

Cos'è Exoprimal?

Exoprimal è uno sparatutto in terza persona ad ambientazione fantascientifica sviluppato da Capcom per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. È un titolo principalmente PvPvE nel quale i giocatori prendono il controllo di un Exofighter, ovvero un combattente meccanizzato e altamente specializzato, mentre cerca di combattere le minacce proposte da un'intelligenza artificiale chiamata Leviathan.

Caratteristica di Exoprimal è l'uso delle armature Exosuit, ovvero degli esoscheletri potenziati da combattimento che donano nuove abilità ai personaggi e forniscono un notevole arsenale, oltre a specifiche capacità in combattimento.

Con queste, i soldati possono affrontare orde di nemici, rappresentati in gran parte da dinosauri più o meno modificati e in grado di invadere vari territori attraverso portali. Ricordiamo che Exoprimal uscirà il 14 luglio su PC e console e sarà disponibile al day one su Xbox Game Pass, di recente abbiamo visto un trailer su come sfruttare i dinosauri per mettere in difficoltà gli avversari.