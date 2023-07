Nintendo svela gli stipendi dei suoi manager e sono sorprendenti rispetto ad altri

Dai documenti finanziari di Nintendo per l'anno fiscale concluso il 31 marzo 2023 arrivano informazioni anche sugli stipendi dei manager della compagnia, che risultano piuttosto sorprendenti rispetto a quanto ci si aspetterebbe da uno dei principali attori di questa industria, essendo forse più bassi del previsto.

Si parla, in questo caso, di alcune delle figure di maggior rilievo della compagnia, come il CEO Shuntaro Furukawa e Shigeru Miyamoto, dunque veramente il top di Nintendo, eppure le cifre che emergono, per quanto riguarda esclusivamente gli stipendi, non sono propriamente colossali rispetto a quanto abbiamo visto in altri casi.

Nella fattispecie, questi sono gli stipendi convertiti in dollari di alcuni dei top manager di Nintendo: