Exoprimal: un trailer mostra come sfruttare i dinosauri per mettere in difficoltà gli avversari

Mancano ormai pochi giorni al lancio di Exoprimal e di conseguenza Capcom sta intensificando la campagna promozionale del suo action shooter multiplayer per PC e console. Oggi ad esempio ha pubblicato un nuovo gameplay trailer, che mostra come i giocatori potranno sfruttare a proprio vantaggio i dinosauri per mettere alle strette il team avversario.

Durante i match appariranno in campo degli esemplari speciali, chiamati Trigger Neousar. I giocatori farebbero bene a concentrare la loro potenza di fuoco non appena appaiono, in quanto se sconfitti i dinosauri che stanno fronteggiando il team avversario diventeranno più forti, offrendovi un chiaro vantaggio.

Quando una squadra è in netto svantaggio otterrà un Dominator, ovvero un dispositivo che permette a un giocatore di controllare direttamente un dinosauro e invadere i ranghi nemici eseguendo poderosi attacchi.