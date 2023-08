Xbox Game Pass, agosto 2023: annunciati i nuovi giochi per la seconda metà del mese

Microsoft ha annunciato la nuova mandata di Xbox Game Pass per agosto 2023 , con i nuovi giochi in arrivo nella seconda metà del mese per gli abbonati al servizio, che contengono quattro titoli di notevole interesse, sebbene almeno uno sia già transitato nel servizio in precedenza.

Scopriamo i nuovi giochi di Xbox Game Pass in agosto 2023

The Texas Chain Saw Massacre è la seconda novità al day one su Game Pass in questa mandata

Firewatch è una bella avventura narrativa in prima persona, appartenente a quello che viene definito comunemente il genere dei "walking Simulator". È la seconda volta che il gioco compare all'interno del catalogo di Game Pass, ma è davvero un titolo da provare per chiunque non l'abbia fatto in precedenza.

The Texas Chain Saw Massacre è uno dei giochi in arrivo al day one su Game Pass per questo mese, e si tratta di un survival horror multiplayer asimmetrico basato sull'iconico film horror del 1974. Sea of Stars è l'altro lancio al day one nel servizio, ed è sicuramente uno dei giochi più interessanti degli ultimi mesi: si tratta di un RPG che richiama la tradizione nipponica del genere, costruito con una cura davvero impressionante.

Gris, infine, è un'affascinante avventura sospesa tra sogno e realtà, che racconta la storia di una ragazza persa all'interno del suo mondo, impegnata in un viaggio di scoperta nel tentativo di superare le proprie esperienze dolorose.

Oltre a tutto questo, ricordiamo che da oggi è disponibile Everspace 2, appartenente alla prima mandata di agosto 2023, e che nei giorni scorsi è stato messo a disposizione a sorpresa anche Quake II Remaster, in occasione del QuakeCon 2023.