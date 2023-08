Quake 2 su Xbox Game Pass, remaster disponibile a sorpresa da oggi

Annunciato e lanciato oggi a sorpresa, Quake 2 si presenta con una versione migliorata dell'originale , dotata di supporto per i 4K e il widescreen, nonché tutta una serie di miglioramenti per quanto concerne modelli poligonali, sangue, animazioni dei nemici, intelligenza artificiale, sequenze di intermezzo, sistema di illuminazione, antialiasing e altro ancora.

La remaster di Quake 2 è disponibile da oggi su Xbox Game Pass , scaricabile senza costi aggiuntivi dagli abbonati al servizio Microsoft sia su Xbox Series X|S e Xbox One che su PC. Il gioco è accessibile anche in streaming via Xbox Cloud.

Contenuti aggiuntivi

La remaster di Quake 2 non include unicamente una versione migliorata del gioco, ma anche diversi contenuti extra: The Reckoning, con i suoi diciotto livelli campagna e le sette mappe deathmatch; e Ground Zero, con i suoi quindici livelli campagna e le quattordici mappe deathmatch.

Non è tutto: è stata inserita anche una nuova espansione, Call of the Machine, sviluppata appositamente da MachineGames, con ben ventotto livelli della campagna e una mappa deathmatch. Inoltre è possibile sbloccare gratuitamente Quake 2 64, cimentarsi con le modalità multiplayer e la cooperativa online o in locale, il tutto in cross-play.