Quake 2 remaster: la versione PC è gratis per chi ha già l'originale

Ottime notizie per chi possiede la versione originale di Quake 2, perché riceverà l'edizione rimasterizzata gratuitamente. Per chi non lo sapesse, è stata pubblicata oggi in occasione dell'apertura del QuakeCon 2023 al prezzo di 9,99€.

Un regalo per i fan di vecchia data

Un regalo è un regalo

Come abbiamo potuto verificare direttamente, scaricando Quake 2 da Steam si riceve l'edizione rimasterizzata, che pesa poco più di 5GB. Volendo è possibile comunque avviare l'edizione classica, che rimane selezionabile prima di lanciare il gioco.

Bethesda e id Software hanno aggiornato anche la pagina Steam del gioco, riportando le informazioni relative all'edizione rimasterizzata e aggiungendo dei nuovi materiali grafici.

Presente anche l'espansione Call of the Machine, che viene descritta come: "Una nuova esperienza per Quake II di MachineGames (lo studio di sviluppo dei Wolfenstein Ndr) con 28 livelli della campagna e una mappa Deathmatch multigiocatore. Nelle profondità dello spazio degli Strogg c'è la Macchina, una singolarità capace di distruggere la realtà. Combatti nel tempo e nello spazio per trovare il creatore degli Strogg, distruggerlo e cambiare il destino."

Quake 2 è disponibile anche per Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S. Il gioco è stato lanciato da subito su Game Pass, Xbox e PC.