Quake 2 remaster annunciato e già disponibile, comprende l'espansione inedita Call of the Machine

Come ampiamente preannunciato, id Software e Bethesda hanno annunciato l'edizione rimasterizzata di Quake 2, sparatutto in prima persona risalente al 1997, che ora arriva arricchito da una veste grafica aggiornata e da un'espansione inedita, Call of the Machine. È disponibile da oggi al prezzo di 9,99€ per PC, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, PS4 e PS5.