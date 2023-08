Need for Speed Unbound, abbiamo provato le novità del Volume 4

Criterion Games ha messo a disposizione un nuovo aggiornamento di Need for Speed Unbound, e abbiamo potuto provarlo in anteprima: ecco le novità del Volume 4.

Il supporto post-lancio di Need for Speed Unbound continua con il Volume 4: un aggiornamento celebrativo per i settantacinque anni del marchio Porsche, caratterizzato dunque da una serie di personalizzazioni e contenuti che rimandano alle vetture e allo stile dell'azienda tedesca, con in primis la possibilità di ottenere una Porsche Taycan Turbo S completamente elettrica. Il resto si focalizza sulle sfide, che diventano più complesse e impegnative rispetto a quanto visto nel Volume 3, grazie all'introduzione di nuove meccaniche relative agli inseguimenti, mentre trova posto nell'update anche uno Speed Pass gratuito da ben settantacinque livelli, pieno di oggetti cosmetici da sbloccare e tramite cui arricchire il proprio parco vetture. Abbiamo provato il Volume 4 di Need for Speed Unbound prima del lancio ufficiale del 16 agosto, ed ecco com'è andata.

I contenuti del Volume 4 Need for Speed Unbound, i Ritrovi "potenziati" del Volume 4 Se fra le novità del Volume 3 di Need for Speed Unbound spiccavano i Ritrovi, ovverosia zone ben delimitate della mappa al cui interno era possibile cimentarsi con una sequenza di sfide man mano più impegnative, collaborando con gli altri giocatori al fine di completare ogni incarico nel minor tempo possibile, la stessa formula viene riproposta nel Volume 4 ma con un pizzico di pepe in più. Abbiamo infatti parlato di un grado di sfida aumentato, scelta che in questo caso si concretizza nella presenza di volanti della polizia che ci inseguiranno per tutta la durata dell'evento, andando ad aggiungere ulteriori missioni basate appunto sugli inseguimenti e le collisioni con i tutori della legge, nonché l'inevitabile rischio di essere arrestati e perdere tutto ciò che abbiamo guadagnato fino a quel momento. L'aggiunta più interessante del Volume 4 sono tuttavia le playlist Guanto di Sfida, che troverete in aggiunta a quelle classiche di Need for Speed Unbound. Anche in questo caso la differenza sta nel grado di difficoltà e nella presenza delle volanti della polizia, che cominceranno a inseguirvi in maniera sempre più massiccia man mano che supererete i vari checkpoint della gara. I poliziotti vi speroneranno nel tentativo di fermarvi e ciò andrà a diminuire progressivamente l'indicatore della resistenza della vostra vettura, fino ad azzerarla: se dovesse succedere, anche qui avverrà l'arresto e perderete tutti i punti e il denaro guadagnati nel corso della playlist. Ciò significa che dovrete avere un approccio tattico ben preciso, sorprendere i vostri inseguitori ed evitare di prendere troppi colpi. Need for Speed Unbound, il fascino delle Porsche Dicevamo in apertura del valore celebrativo di questo pacchetto per i settantacinque anni di Porsche. Ebbene, tramite lo Speed Pass gratuito sarà possibile, una volta raggiunto il livello 50, sbloccare una Porsche 911 Carrera S personalizzata, mentre la già citata Porsche Taycan Turbo S elettrica sarà vostra dopo aver completato la Playlist Porsche per tre volte. Non è finita qui: oltre ai contenuti premium disponibili per l'acquisto nel negozio in-game, il Volume 4 di Need for Speed Unbound ci metterà a disposizione un maggior numero di location per i Ritrovi, fra cui il Kennedy Test Track e le Griffith Construction, andando peraltro a "boostare" tutti gli eventi con ricompense aggiuntive e ad aggiungere ulteriori sfide giornaliere e settimanali.

I pacchetti a pagamento Nel Volume 4 di Need for Speed Unbound non mancano alcuni pacchetti a pagamento. Avremo dunque modo di acquistare il Pacchetto Swag Hip Hop Origins (14,99€), che include una Mercedes-AMG G 63 personalizzata e una serie di oggetti dal design unico; il Lotus Exige S Legendary Custom Pack (9,99€), che include appunto una Lotus Exige S Legendary personalizzata e un incremento di dieci livelli dello Speed Pass; e infine il Need for Speed Unbound Volume 4 Custom Pack (5,99€), che include tre personalizzazioni esclusive per Nissan Skyline GT-R V-Spec, Nissan 350Z e Polestar 1.

Sensazioni e conclusioni Need for Speed Unbound, alcune vetture del Volume 4 Tralasciando l'intento celebrativo del Volume 4, non c'è dubbio che il nuovo aggiornamento di Need for Speed Unbound conferisca una marcia in più all'esperienza, proponendo sfide ancora più complesse ed entusiasmanti per i giocatori che hanno già sviscerato le varie playlist del comparto online ed erano dunque alla ricerca di ulteriori stimoli. Da questo punto di vista sia le playlist Guanto di Sfida che le novità dei Ritrovi centrano il bersaglio, utilizzando le volanti della polizia nella maniera più cattiva possibile per moltiplicare la frenesia e il coinvolgimento delle gare, introdurre concetti legati alla resistenza della vettura spalmata su più gare e, in generale, destare nuovamente la nostra attenzione nei confronti di un racer che si conferma piacevole e divertente, pur al netto dei limiti di cui abbiamo parlato nella recensione di Need for Speed Unbound.

Il Volume 4 di Need for Speed Unbound preme ulteriormente l'acceleratore sulla sfida, introducendo nuove playlist e interessanti modificatori in grado di rendere i già entusiasmanti Ritrovi ancora più frenetici, impegnativi e spettacolari. I contenuti legati alla natura celebrativa del pacchetto, per i settantacinque anni di Porsche, rappresentano inoltre un interessante extra per gli appassionati di motori.