Gord, la recensione dello strategico dagli autori di The Witcher e Frostpunk

Differenziarsi nel mondo degli strategici è difficile. Lo vediamo a ogni nuovo titolo che si presenta sul mercato più o meno sbandierando la sua unicità, ma che, spesso e volentieri, si rivela solo uno specchietto per le allodole che lo rende anche più dimenticabile rispetto ai videogiochi tra i quali vorrebbe tanto spiccare. Gord è il primo nascituro di Covenant, casa di sviluppo polacca fondata da Stan Just (ex di CD Projekt Red e 11 Bit Studios), e rischiava di essere proprio uno di quei progetti. Prova a farsi notare con un'ambientazione sicuramente particolare, che vuole distinguersi mescolando mitologia slava e dark fantasy. Nella recensione di Gord vi raccontiamo le nostre impressioni su quest'interessante opera prima.

Una notte senza fine

Gord: creare un insediamento nelle tenebre

Gord è ambientato in un mondo selvaggio, dove il giorno è caduto ai piedi della notte e orrori di tutti i tipi strisciano per le oscure terre del nord. Noi veniamo chiamati a guidare la Tribù dell'Alba, una piccola comunità che è stata incaricata dal sovrano della terra di Calanthia ad addentrarsi in queste terre perigliose, ma ricche d'oro, indispensabile per la guerra alle porte. Attraverso la costruzione di vari gord (il nome degli insediamenti barbarici dai quali prende nome il gioco), dovremmo addentrarci sempre più in questa landa desolata e lasciata alle bestie per accontentare il re e salvare la pelle.

A grandi linee questa è la storia alla base della campagna principale di Gord, un'avventura non lunghissima, che si aggira intorno alle dieci ore e che funziona sostanzialmente da grande tutorial per il "vero" gioco; si tratta della modalità personalizzata, dove è possibile creare la propria partita come si preferisce, avendo controllo su praticamente ogni variabile di gioco, dagli obiettivi da completare alla rarità delle risorse.

Il comparto narrativo, durante la campagna, resta molto più che in secondo piano. Ma, nel pieno stile del genere fantasy, quello che viene tralasciato o appena accennato durante il gioco viene compensato da pagine e pagine di un tomo antico che spiega tutte le sottigliezze del mondo in cui siamo immersi. Un modo come un altro per raccontare il proprio universo di gioco che, però, sottolinea una certa pigrizia nell'intelaiare un filo narrativo coeso e avvincente durante la partita, lasciando questo infausto compito a una sezione apposita del menù dove è raccolta tutta la storia.