Marvel's Spider-Man 2, modalità grafiche confermate: niente ray tracing a 60 fps

Il noto leaker The Snitch ha riportato come confermate le modalità grafiche che saranno disponibili in Marvel's Spider-Man 2 . A quanto pare stavolta non avremo i 60 fps con ray tracing del performance mode "misto" presente in Marvel's Spider-Man e Marvel's Spider-Man: Miles Morales, bensì due sole opzioni:

Una scelta difficile

In attesa di un annuncio da parte di Insomniac Games che confermi le informazioni riportate da The Snitch, non c'è dubbio che rinunciare alla modalità prestazioni mista con ray tracing rappresenti una scelta difficile per il team di sviluppo e per i tanti utenti che si aspettavano di trovare anche questa opzione nel nuovo episodio della serie.

Immaginiamo che la decisione di eliminare la terza modalità sia stata dettata dall'incapacità di gestirla in maniera efficace a fronte degli inevitabili miglioramenti apportati alla grafica dovuti al fatto che Marvel's Spider-Man 2 è stato disegnato con l'hardware di PS5 in mente e non si tratta di una produzione cross-gen, come i due precedenti capitoli.

Messi di fronte alla possibilità di offrire una qualità visiva superiore o scendere a compromessi per poter raggiungere i 60 fotogrammi, gli sviluppatori in genere tendono a optare per la prima soluzione, probabilmente al fine di poter dimostrare le differenze rispetto alle piattaforme di precedente generazione.