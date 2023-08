PlayStation Plus Extra e Premium: 8 giochi lasceranno il catalogo a settembre 2023 incluso Deathloop

La sezione "Ultima occasione per giocare" del PlayStation Store è stata aggiornata, svelando quali giochi PS5 e PS4 lasceranno il catalogo dei servizi PlayStation Plus Extra e Premium alle 11:00 italiane del 19 settembre 2023 . In totale sono otto e tra questi c'è anche Deathloop. Di seguito l'elenco:

La buona notizia è che l'elenco dei giochi in rimozione è arrivato con largo anticipo e dunque avete più di un mese per recuperare uno dei titoli sopracitati nel caso siate interessati.

Tra quelli più interessanti c'è sicuramente Deathloop. Si tratta di uno sparatutto in prima persona di Arkane Lyon in cui ci troveremo intrappolati sull'isola di Blackreef all'interno di un loop temporale che ci farà rivivere all'infinito la stessa giornata. L'unico modo per spezzare questo ciclo è eliminare otto bersagli chiave sparsi sull'isola entro la fine della giornata, scoprendo ogni giorno nuove strade, informazioni nuove armi e abilità. Se volete saperne di più, ecco la nostra recensione di Deathloop.

Sicuramente meno famoso, ma assolutamente meritevole di attenzioni, Chicory: A Colorful Tale è un'avventura top-down in un mondo in cui il giocatore può disegnare su qualsiasi cosa, come in una sorta di libro da colorare. Sfruttando questa abilità avremo l'obiettivo di portare nuovamente i colori nel mondo. Ecco la nostra recensione.