Granblue Fantasy Versus: Rising, abbiamo provato il picchiaduro di Cygames e Arc System

È un periodo fantastico per gli amanti dei picchiaduro, con titoli eccelsi già disponibili sul mercato e un sacco di potenziali gioconi in arrivo nei prossimi mesi. Per gli sviluppatori, però, la situazione non è altrettanto rosea: una competizione così spietata richiede di adattarsi rapidamente, e non basta più un nome illustre a far girare le teste (come dimostra l'accoglienza freddina riservata all'ultimo trailer del nuovo Garou di SNK, nonostante l'importanza storica della casa). Tra i tanti team impegnati nel genere, però, dubitiamo fortemente che Arc System viva nel terrore: il team giapponese è considerato tra i migliori di sempre in questo campo e, prima di questa gloriosa rinascita delle botte virtuali, ha realizzato un gran numero di giochi di enorme spessore che hanno tenuto vivo il genere dei picchiaduro. Eppure, nell'ultimo periodo, gli sviluppatori di Arc System sono stati piuttosto silenziosi, concentrandosi soprattutto su aggiornamenti a titoli, come la presentazione di Johnny in Guilty Gear Strive o la conferma che il rollback in Dragon Ball FighterZ è solo un'allucinazione collettiva. Che sia o meno la calma prima della tempesta, ora come ora l'annuncio più significativo di Arc System riguarda il ritorno di un solo gioco, quel Granblue Fantasy Versus che, con la riedizione chiamata Granblue Fantasy Versus: Rising, sembra volersi nuovamente imporre nel panorama. Ora, Granblue è un successo enorme in Asia, ma qui il suo picchiaduro non ha esattamente sfondato, e ciò nonostante fosse un titolo di notevole qualità, particolarmente adatto ai neofiti per via dei comandi semplificati. Difficile pensare che Rising possa cambiare totalmente le cose, tuttavia gli sviluppatori di Arc System sembrano aver fatto ogni cosa in loro potere per dare ai giocatori un pacchetto più completo che mai e, dopo aver provato il gioco durante un evento stampa a Londra, non saremmo stupiti di vederlo ritagliarsi una nuova nicchia di appassionati nonostante l'agguerrita concorrenza. Vediamo perché.

C'è del party game nel mio picchiaduro Gran è sempre il protagonista, a patto che non selezioniate la sua versione femminile di nome Djeeta. Nella versione gratuita di Granblue Fantasy Versus: Rising, comunque, su di lui potrete sempre contare Nonostante in occidente non sia stato un successo gigantesco, Versus ha comunque venduto un milione di copie, e da queste basi Arc System ha pensato fosse il caso di creare una nuova versione capace di consolidarsi anche sul mercato al di fuori dall'Asia. La strategia adottata? Beh, infilarci praticamente di tutto, dato che Granblue Fantasy Versus: Rising contiene non solo la campagna del gioco originale, ma anche una nuova storia divisa in tre parti, e addirittura dei minigiochi online nella lobby che ricordano molto da vicino quanto visto in Fall Guys. Non sono cose che stuzzicheranno più di tanto gli appassionati di picchiaduro di vecchia data, ma sono pur sempre aggiunte potenzialmente molto divertenti per i casual, peraltro più curate di quanto ci aspettassimo. Il "party game" vanta infatti già varie modalità giocabili, e sembra regalerà anche qualche premio digitale ai vincitori delle partite. Granblue Fantasy Versus: Rising contiene la campagna del vecchio Versus, e una nuova storia in tre parti Non che non sia stato fatto qualcosa di interessante anche per quanto riguarda il fulcro del gioco: Rising avrà una edizione gratuita, che conterrà non solo il party mode sopra descritto, ma permetterà anche di giocare liberamente online con a disposizione sempre il personaggio di Gran e altri tre combattenti del roster a rotazione. Un modo molto furbo a nostro parere di spingere nuovi utenti a provare il gioco e magari ad acquistare in seguito l'edizione completa (che sarà venduta al prezzo di 50€). Ah, ovviamente, considerando le aspettative del pubblico, Granblue Fantasy Versus: Rising avrà il rollback netcode (e dovrebbe essere di qualità più che valida, se ci basiamo su quanto visto in Strive) e il crossplay; altre evoluzioni necessarie e non sottovalutabili. Pensate, gli sviluppatori hanno persino aggiunto delle versioni pucciose e rimpicciolite dei vari personaggi del roster selezionabili come partner: alla fine delle partite in rete vi daranno supporto psicologico in caso di sconfitta e consigli utili in caso di vittoria. Ok, è un altro dettaglio trascurabile, ma la cura riposta nel titolo si nota anche da queste piccole aggiunte.

Meno esecuzione, più esecuzioni Nella lobby potrete lanciarvi in una sorta di party game che ricorda Fall Guys. I veterani probabilmente lo ignoreranno, ma chissà che non faccia proseliti I contenuti non sono stati l'unica cosa ad aver ricevuto delle importanti aggiunte, comunque. Il gameplay di Granblue Fantasy Versus: Rising è infatti cambiato in modo significativo rispetto al gioco originale, per via di alcuni mutamenti alle basi e di nuove meccaniche molto importanti. Sinceramente, preferiamo sorvolare sulla discussione delle mosse semplificate: ora Rising non penalizza più i giocatori che decidono di utilizzarle con gli input direzionali semplici, e questo ha portato vari utenti di vecchia data a criticare la scelta perché facilita eccessivamente l'esecuzione generale del gioco. In tutta sincerità? Crediamo ci sia assolutamente posto sul mercato per un gioco che non si preoccupa particolarmente della complessità degli input e, anche se le movenze classiche ora non danno vantaggi, il sistema si è complicato comunque in modo significativo in questa versione, pertanto i veterani hanno di che essere contenti. Il vecchio Granblue Fantasy Versus già offriva, ad esempio, versioni potenziate delle mosse speciali (praticamente delle mosse EX), che se usate aumentavano però il loro tempo di ricarica: in questo gioco infatti, le mosse hanno un cooldown, che va tenuto in considerazione quando le si utilizza. Già questo garantiva una buona varietà di effetti per ogni personaggio, ma ora sono state aggiunte versioni extra persino di queste mosse già potenziate, che prendono il nome di Ultimate Skills. Non sembra si possano legare alle combo, rallentano brevemente il tempo, e cambiano del tutto i connotati di certi attacchi, donandogli effetti normalmente assenti nelle altre versioni. Per farvi un esempio, alcuni personaggi con special anti aeree non particolarmente efficaci ottengono con le Ultimate delle mosse invulnerabili efficacissime, che quindi coprono una delle loro principali debolezze. Certo, le Ultimate Skills costano metà della barra Skybound, pertanto non è il caso di abusarne, ma la loro presenza aumenta seriamente il numero di opzioni in combattimento per ogni personaggio. Le nuove meccaniche rendono Granblue Fantasy Versus: Rising marcatamente più aggressivo, ma aumentano anche le opzioni a disposizione del giocatore. Ci aspettiamo partite molto più imprevedibili online Non è tutto qui. L'altra grossa novità è una mossa chiamata Raging Strike, ovvero un poderoso colpo collegabile alle combinazioni e che ricorda una versione velocizzata del Drive Impact di Street Fighter 6. Lo Strike se va a segno brucia un Bravery Point (sono punti che permettono di eseguire dei counter in parata), spezza la guardia, e all'angolo lancia pure l'avversario in aria, permettendo di continuare con una combo. Non solo, quando lo si piazza è possibile seguire con una Raging Chain - una sorta di combo estremamente dannosa - molto utile se si vuole chiudere un match contro un nemico troppo difensivo; anche questa opzione costa parecchia barra, ma rappresenta una possibilità offensiva davvero pericolosa che crediamo verrà sfruttata abbastanza spesso in match molto equilibrati. Ovviamente dal test fatto è impossibile valutare quanto queste meccaniche cambino l'approccio alle partite online e gli equilibri; nel complesso però la loro presenza ci dà l'impressione di poter aumentare sensibilmente la varietà dell'offensiva di Granblue Versus, oltre che la spettacolarità generale. L'intento è chiaramente anche qui quello di aggiungere un po' di pepe ai sistemi, e ci vorrà un po' per capire quanto le nuove meccaniche saranno preponderanti nel competitivo. Una cosa comunque è certa: se già è difficile reagire ai Drive Impact di Street Fighter 6, farlo con i Raging Strike sembra al limite dell'impossibile, quindi bisognerà sul serio valutare come arginarli o rispondere ad eccessi nel loro utilizzo. Dubbi a parte, Granblue Versus Rising ci sembra essere un'ottimo ritorno con del potenziale. Il gioco originale meritava più attenzione e community, e chissà che questa edizione non possa riportarlo in vita.

Granblue Fantasy Versus: Rising è una riedizione "alla Arc System", nel senso che conta abbastanza modifiche al sistema e nuovi contenuti da essere praticamente una sorta di seguito del gioco originale. Tutto quello che si poteva fare per migliorare e ampliare il gioco sembra essere stato fatto, e adesso resta da vedere se le novità aggiunte si integreranno bene nel sistema, o se alcune delle scelte degli sviluppatori andranno a sballare completamente gli equilibri originali. Considerando chi c'è dietro siamo fiduciosi, ma c'è ancora molto da testare.