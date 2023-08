PlayStation Plus Extra e Premium: i giochi PS5 e PS4 di agosto 2023 ora disponibili

Per rinfrescarvi la memoria o nel caso vi siate persi l'annuncio della scorsa settimana, ecco i giochi di agosto 2023 approdati oggi su PS Plus Extra e Premium:

Il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium oggi si espande dando il benvenuto ai nuovi giochi PS5 e PS4 di agosto 2023 , che ora sono disponibili per tutti gli abbonati al servizio di Sony. Anche questo mese troviamo una line-up di titoli variegata e che dovrebbe accontentare i gusti di un po' tutti.

Le novità più interessanti di PS Plus Extra e Premium di agosto 2023

Anche questo mese PlayStation Plus Extra e Premium mette sul piatto alcuni titoli davvero interessanti. Uno tra tutti è Lost Judgment, il secondo capitolo della serie spin-off ricca di azione di Yakuza che ci mette nei panni dell'investigatore privato Takayuki Yagami, questa volta alle prese con episodi di bullismo all'interno di un liceo giapponese che hanno portato alla tragica morte di un uomo.

Seppur disponibile solo dal 29 agosto, vale sicuramente la pena attendere con interesse Sea of Stars nel caso siate degli appassionati dei GDR a turni. Il titolo di Sabotage infatti si ispira ai grandi classici del genere mettendo sul piatto tuttavia anche diverse idee interessanti, come colpi a tempo e attacchi combinati.

Non possiamo non citare poi Destroy All Humans 2! Reprobed, il remake della seconda avventura dell'alieno Crypto sulla Terra nel tentativo di dominare la razza umana, e Two Point Hospital: Jumbo Edition, un simulatore pieno di umorismo in cui saremo chiamati a gestire un ospedale.