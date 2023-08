Yakuza, un capitolo mai arrivato in occidente è stato tradotto in inglese dai fan: scaricatelo qui

I fan della serie Yakuza hanno proposto la traduzione di un gioco "perduto" della saga, ovvero Kurohyou: Ryu Ga Gotoku Shinshou che può essere tradotto più o meno come Black Panther: Like a Dragon New Chapter. La versione 1.0 della patch di traduzione include tutta la storia in inglese, tutte le sottomissioni e i minigiochi e tutti i menù.

Kurohyou: Ryu Ga Gotoku Shinshou, cos'è

Kurohyou: Ryu Ga Gotoku Shinshou è uno spinoff del 2010 per PSP che abbandona la tradizionale lotta uno contro molti della serie principale Yakuza/Like a Dragon per combattimenti uno contro uno simili a Def Jam: Fight for NY. C'è ancora una grande narrazione melodrammatica che coinvolge famiglie criminali e forze dell'ordine inette nel distretto fittizio di Kamurocho, e il gioco è ricco di mini-giochi classici di Yakuza come hostess club, karaoke e giochi di casinò, ma i combattimenti sono molto diversi. L'esplorazione è simile a quella di Yakuza 1 e 2, dove la telecamera è fissa in una posizione e si sposta nelle diverse aree della mappa man mano che le si attraversa.

Non è considerato uno dei migliori giochi di Yakuza di sempre, ma Kurohyou è stato abbastanza popolare in Giappone da generare non solo un sequel del 2012, che è già stato tradotto dal TeamK4L, ma anche una serie televisiva andata in onda a Tokyo nel 2010.

Se vi interessa invece il futuro della saga, vi ricordiamo che è in arrivo Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.