Nintendo Switch 2 nella seconda metà del 2024? Poco male, ci sono ancora tante esclusive da giocare

Stando alle ultime informazioni trapelate in rete, Nintendo Switch 2, o qualunque sarà il nome della prossima console, arriverà nei negozi durante la seconda metà del 2024. Dandole per vere, potenzialmente manca ancora un anno (e forse anche di più), il che potrebbe far storcere il naso a chi davvero non vede l'ora di avere tra le mani un hardware di nuova generazione della grande N. D'altro canto, da qui al lancio della prossima console dubitiamo che "Switch 1" rimarrà sulla mensola a prendere polvere, dato che sono in programma tante esclusive di alto livello, tra cui Super Mario Bros. Wonder e il remake di Super Mario RPG.

Che Nintendo stia lavorando a un successore di Nintendo Switch è un po' il segreto di Pulcinella considerando il grandissimo successo commerciale della console. Il problema non è mai stato il "se", piuttosto il "quando", e stando alle informazioni condivise dalla testata giornalistica VGC (che più volte in passato si è dimostrata una fonte affidabile) i primi prototipi di Nintendo Switch 2 sono già in mano di alcuni partner di Nintendo, che punterebbe di lanciare la console nei negozi durante la seconda metà del 2024 in modo da garantire un numero di scorte abbondanti ed evitare così possibili imprevisti come quelli capitati con PS5 e Xbox Series X|S.

Si tratterà, sempre stando alle fonti del portale, ancora una volta di una console portatile che potrà anche essere collegata a un TV o un monitor e sfrutterà nuovamente gli schermi LCD, invece dei più apprezzati OLED, per tenere bassi i costi di produzione e di conseguenza il prezzo di vendita.