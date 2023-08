Nintendo Switch: tutte le date d'uscita delle prossime esclusive Nintendo

I risultati di Nintendo

Super Mario RPG è tra i giochi più attesi di Nintendo Switch

Da notare, ancora una volta, la presenza di Metroid Prime 4 che non ha un periodo di uscita preciso, rimanendo fondamentalmente un grande mistero. Tra le altre notizie emerse oggi dai dati finanziari di Nintendo abbiamo saputo che Nintendo Switch è sempre più vicino ai 130 milioni di unità vendute.

Inoltre, è emerso che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom guida i ricavi software della compagnia, con molti acquirenti nuovi che non hanno giocato in precedenza a The Legend of Zelda: Breath of the Wild.