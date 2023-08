PS VR2 cala di prezzo grazie a un'offerta Amazon: la realtà virtuale di PS5 costa meno

Tramite le offerte Amazon è ora possibile acquistare un PlayStation VR2 - il visore per la realtà aumentata di Sony da utilizzare insieme a PS5 - con uno sconto di 50.01€ ovvero dell'8%. Il prodotto è disponibile a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per il visore PS VR2 di Sony è 599.99€. Il prezzo attuale è praticamente il più basso di sempre: la differenza è di soli 98 centesimi, chiaramente insignificante rispetto al prezzo totale. Inoltre è venduto e spedito da Amazon, il che garantisce massima rapidità e sicurezza per la spedizione.

Ricordiamo che PlayStation VR2 è la seconda versione del visore per la realtà virtuale di Sony. Non è possibile utilizzarlo singolarmente ed è obbligatorio possedere una PS5. Permette di giocare a una serie di giochi esclusivi, come Horizon Call of the Mountain, in realtà virtuale. Non è però compatibile con i vecchi giochi del primo PS VR. Il visore ha una risoluzione 2000x2040 per giocare in 4K fino a 120 FPS, quattro volte superiore rispetto all'originale headset per PS4. Supporta inoltre il tracciamento oculare e propone nuovi controller che supportano feedback aptico e grilletti adattivi come il DualSense.