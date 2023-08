Windows 11: Microsoft rende per sbaglio disponibile un modo per abilitare funzioni segrete dell'OS

Microsoft ha accidentalmente reso pubblicamente disponibile uno strumento interno noto come "StagingTool" che viene utilizzato dai dipendenti per abilitare funzioni non ancora disponibili per tutti in Windows 11. Ovviamente l'accesso è stato rimosso alcune ore dopo, ma gli appassionati di tecnologia hanno già iniziato a condividerlo online con l'intera community.

StagingTool è un'applicazione command line che consente di attivare gli ID delle funzionalità che abilitano alcune parti non ancora rilasciate di Windows 11. Il primo a scoprire StagingTool è stato XenoPanther, che ha condiviso la cosa tramite Twitter come potete vedere qui sotto.