MacBook Air da 15 Pollici: le proiezioni di vendita del laptop Apple non sembrano positive

Nel corso dell'evento WWDC di Apple, il nuovo MacBook Air da 15 pollici ha fatto la sua apparizione, introducendo una dimensione dello schermo inedita per la casa di Cupertino ma le vendite, a un mese dall'annuncio, non sembrano decollare.

Durante l'evento WWDC, il Worldwide Developers Conference di Apple, tenutosi il 5 giugno di quest'anno, abbiamo assistito all'annuncio del MacBook Air da 15 pollici, una novità per la casa di Cupertino in termini di grandezza dello schermo, ma non così originale dal punto di vista del design. Apple ha sempre cercato di stupire con uno stile distintivo sul mercato, ma nel caso del nuovo laptop abbiamo visto riproposte pigramente le stesse linee della versione da 13 pollici, da tempo ben nota sul mercato. Perché parliamo dell'estetica del MacBook Air? È notizia di alcuni giorni fa che, nonostante gli elogi ricevuti per le specifiche tecniche, il portatile di Apple da 15 pollici fatichi a conquistare il cuore degli utenti rispetto al fratello minore. Ovviamente non stiamo parlando di un vero e proprio flop, ma dai dati emersi scopriamo che le spedizioni effettive del MacBook Air (e di conseguenza le vendite) si sono rivelate inferiori del 50% rispetto a quanto preventivato.

Più pollici ma meno vendite Il MacBook Air da 15 pollici vede le proprie spedizioni diminuire del 50% rispetto al preventivato In rete sono molte le considerazioni nate alla luce di questo dato riguardante una contrazione delle vendite per Apple, tanto da portarci ad analizzare più accuratamente la ragione di questo problema. L'azienda americana ha da sempre stravolto le regole del mercato e, se anche alcuni settori hanno risentito della crisi, Apple ha comunque avuto vendite e introiti enormi a dispetto di chi prevedeva perdite nel rendiconto finanziario. Come detto prima, seppur come debole teoria, gli utenti si aspettavano di più anche sul fattore estetico, dato che le differenze tra il MacBook Air da 13,5 e 15 pollici in termini economici sono piuttosto ridotte, motivo che avrebbe potuto lanciare ancora più facilmente sul mercato quest'ultimo modello.