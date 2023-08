Daba: Land of Water Scar, tutto quello che sappiamo sull'esclusiva PS5 soulslike cinese

Attualmente il gioco non ha una data di uscita precisa, ma ci vorranno ancora vari anni prima che sia pronto alla pubblicazione. Nel frattempo, abbiamo raccolto tutte le informazioni su Daba: Land of Water Scar disponibili in rete.

Tra i titoli presentati troviamo Daba: Land of Water Scar, un nuovo gioco d'azione realizzato da Dark Star , team di sviluppo dell'interessante, ma migliorabile Sinner: Sacrifice for Redemption. Il nuovo titolo si ispira ai soulslike e più precisamente a Nioh, con anche qualche influenza anche da Monster Hunter secondo il team.

Durante il ChinaJoy 2023 Sony PlayStation ha messo nuovamente in mostra nuovi videogiochi in sviluppo grazie al supporto del programma China Hero Project , che garantisce alla compagnia giapponese alcune (potenzialmente) interessanti opere in esclusiva console PlayStation e permette a piccoli sviluppatori di portare avanti le proprie idee grazie a 140.000 dollari di finanziamento.

I pochi dettagli sulla trama

Il mondo di Daba: Land of Water Scar vuole proporre varie zone diverse tra loro

Daba: Land of Water Scar ci porterà in un mondo sull'orlo della distruzione, all'interno del quale un pupazzo di argilla trasformatosi in un umano - ovvero uno dei nostri protagonisti - parte all'avventura per trovare dei frammenti d'acqua in un'antica città, che supponiamo servano per garantire la sopravvivenza di quel poco che è rimasto. Giocando avremo modo di scoprire cosa si nasconde dietro questo misterioso mondo e qual è la storia del nostro pupazzo di argilla. Accanto al giovane ci sarà anche una ragazza dalle orecchie a punta: non è chiaro se sarà possibile passare da un personaggio all'altro liberamente o se il tutto sarà gestito dalla narrazione.

Si tratta di pochi dettagli, così pochi da rendere impossibile dire se la premessa è interessante oppure se al contrario risulta poco originale. Inoltre, Sinner: Sacrifice for Redemption non presentava una vera componente narrativa e non ci sono basi per giudicare le capacità di scrittura di Dark Star.

La speranza, al di là della profondità della componente narrativa, è che l'ambientazione superi quella di Sinner: Sacrifice for Redemption, un progetto molto limitato anche dal punto di vista contenutistico. Daba: Land of Water Scar dovrebbe essere un netto passo in avanti secondo quanto indicato dagli sviluppatori, che parlano di un mondo interconnesso composto da molteplici aree, come rovine abbandonate, una magnificente città antica, una prigione, una valle, campi innevati, foreste e una città volante.

Ancora più importante è il fatto che tali zone dovrebbero essere interconnesse in modo non lineare e intricato, ponendo quindi un notevole focus sugli spostamenti. Purtroppo per il momento è solo una promessa, in quanto il poco che abbiamo potuto vedere era legato al combattimento contro dei boss. Per certo sarà molto importante comprendere quanto rilevante sarà esplorare e scoprire scorciatoie, visto che ampie aree interconnesse aiutano a dare più credibilità al mondo: basti pensare alla struttura del primo Dark Souls, ancora oggi incredibilmente soddisfacente da (ri)esplorare.