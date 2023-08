LG SIGNATURE OLED M è la prima smart TV OLED wireless da 97 pollici: il prezzo però non è per tutti

LG ha annunciato tramite un comunicato ufficiale che è da oggi disponibile in Corea del Sud (ed entro la fine del 2023 in Europa e Nord America) il primo televisore OLED wireless al mondo. Si chiama LG SIGNATURE OLED M (modello 97M3) e misura 97 pollici (245 centimetri circa di diagonale). Sono però previsti anche tagli da 83 e 77 pollici con le stesse caratteristiche. L'unicità di questo televisore è il box Zero Connect che trasmettere in tempo reale video e audio in 4K a 120Hz. Non è per ora noto il prezzo ufficiale per il mercato occidentale, ma il Corea costa 43,9 milioni di Won ovvero circa 31.700 €.

Il box Zero Connect è un dispositivo separato che invia allo schermo i segnali video e audio in modalità totalmente wireless. Può essere posizionato fino a 10 metri di distanza (in condizioni ottimali, in alcuni casi la distanza diminuisce) e permette di evitare di collegare a LG SIGNATURE OLED M qualsiasi cavo (a parte quello dell'alimentazione, ovviamente).

È possibile collegare dispositivi e periferiche come console e set-top box, così come cavi del digitale terrestre e satellitari al box Zero Connect, il quale accetta tutte le connessioni tipiche di un televisore, come HDMI 2.1, USB e LAN, RF e Bluetooth. In questo modo non è necessario avere i propri dispositivi vicini alla smart TV.