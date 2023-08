Hades: il livello 64 è impossibile da battere, ma questo giocatore lo ha appena fatto

Precisiamo subito che il primo requisito per completare Hades a livello 64 è essere molto fortunati. Jade - questo il nome del giocatore - ha avuto però una fortuna sfacciata visto che in questa sessione di gioco ha provato per soli 51 minuti prima di trovare il set di oggetti giusti.

Come è stata completata la sfida finale di Hades

Hades è incatevole da vedere, ma a livello 64 si pensa solo a non morire

Prima di tutto, per questa sfida è stato usato lo Scudo, l'arma ritenuta più adeguata dagli esperti di Hades. Si tratta solo del punto di partenza, perché sono necessari specifici potenziamenti degli dei per poter avere una minima possibilità per farcela.

Jade ha trovato mosse come Static Discharge - che è in grado di elettrificare i nemici - e High Voltage - che aumenta il raggio dei fulmini del 60% -. Ci sono poi stati momenti fortunati durante i quali il giocatore ha trovato una cura proprio quando serviva.

In ogni caso, Jade ha dato prova di un'abilità incredibile. Anche con i giusti potenziamenti si deve giocare in modo perfetto per pensare di poter sopravvivere. Non a caso è la prima volta da quando il gioco è stato pubblicato circa cinque anni fa che qualcuno riesce in questa impresa.

Va precisato che tecnicamente Jade aveva già completato Hades a questo livello di difficoltà, ma usando delle mod che assegnavano i giusti potenziamenti. Secondo la community di Hades non era possibile fare diversamente, ma ora abbiamo la prova che una possibilità esiste.

Vi ricordiamo che è inoltre in sviluppo Hades 2 che sarà anche in italiano.