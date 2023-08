Capcom: tutti i giochi più venduti nei dati aggiornati sui 'Platinum Titles'

Capcom ha pubblicato l'elenco dei suoi giochi più venduti con dati aggiornati alla fine di giugno 2023, dimostrando come la sua lista di "Platinum Titles", come li definisce la compagnia di Osaka, sia in costante crescita ed evoluzione.

Capcom in grande spolvero

Resident Evil 4 Remake è uno dei giochi di maggiore successo

Continuano dunque le ottime vendite per quanto riguarda le serie principali di Capcom, ma in generale la compagnia di Osaka dimostra, ancora una volta, uno stato di salute eccezionale.

In effetti, i risultati del trimestre fiscale avevano già dimostrato come Capcom abbia continuato regolarmente a vendere molti giochi, puntando all'11° anno di fila di crescita, che rappresenterebbe un risultato record non solo per Capcom ma per l'industria in generale.

In base a quanto riferito nei giorni scorsi, la compagnia dovrebbe lanciare entro marzo un gioco che venderà milioni, cosa che fa pensare a un capitolo delle sue serie principali, ovvero soprattutto Monster Hunter e Resident Evil.