Capcom continua a vendere tanti giochi: mira all'11° anno di fila di crescita

Capcom continua a registrare numeri estremamente positivi in termini di vendite. La compagnia ha infatti dichiarato che "è sulla buona strada per raggiungere l'11° anno consecutivo di crescita dell'utile operativo". Il merito va anche all'ottimo periodo di uscita di Steet Fighter 6. Per il trimestre conclusosi il 30 giugno 2023, le vendite nette totali sono aumentate del 73,8% rispetto all'anno precedente e del 90,7% per il ramo giochi.

Va anche notato che le vendite nette del 2022 per lo stesso periodo erano diminuite del 48,9% rispetto al successo del 2021, condizionato da Resident Evil Village, che ha causato un aumento del 104,1% rispetto al 2020. Questo andamento altalenante è tipico delle aziende che pubblicano videogiochi, ed è in realtà una buona notizia per Capcom nel suo complesso, perché dimostra che i suoi nuovi giochi producono costantemente grandi vendite.