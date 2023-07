Baldur's Gate e Oltre è la nuova offerta di Humble Bundle: 9 giochi a prezzo speciale

Humble Bundle ha reso disponibile un nuovo pacchetto di giochi in offerta con la promozione Baldur's Gate e Oltre. La proposta migliore include ben nove giochi a 27.21€: ovvero circa tre euro per ogni titoli incluso.

Come sempre, si tratta della cifra minima richiesta, ma potete donare di più: il ricavato va in parte ad Active Minds, organizzazione noprofit che supporta l'eduzione in termini di salute mentale per i giovani adulti. Sono comunque disponibili pacchetti a prezzo inferiore, come è tipico per Humble Bundle.