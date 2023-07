Sea of Thieves: la Stagione 10 ritarda di due mesi, ma introdurrà più novità

In un video di aggiornamento che potete vedere qui sopra, il direttore creativo di Sea of Thieves Mike Chapman ha spiegato che le dimensioni della stagione 10, e in particolare il modo in cui apporta modifiche alle fondamenta del gioco, sono la ragione del ritardo.

Le parole di Rare per il ritardo della Stagione 10 di Sea of Thieves

Sea of Thieves ha collaborato anche con Monkey Island

"Se guardiamo a Sea of Thieves, abbiamo ovviamente delle caratteristiche che riguardano la varietà del sandbox, che, sebbene impegnative a loro modo, sono generalmente più facili da gestire e prevedere in termini di quanto tempo ci vorrà per arrivare alla qualità prevista", ha detto Chapman. "Qualcosa come la stagione 10 invece lavora proprio a quei sistemi fondamentali che espandono il modo in cui si può giocare a Sea of Thieves e offrono nuovi modi per godere dei contenuti del gioco".

Inoltre, la novità principale della stagione 11, che non è ancora stata rivelata, sarà ora accorpata alla stagione 10, rendendola ancora più grande di quanto inizialmente previsto. Rare afferma che la caratteristica principale della stagione 11 arriverà a un certo punto nel "secondo mese della stagione 10".

"Quindi speriamo che, anche se le cose possono sembrare un po' lente al momento, arriveremo agli ultimi mesi dell'anno con molto slancio, dando ai giocatori la sensazione di un mondo rienergizzato da un ricco programma per la Stagione 10, che include molteplici funzionalità da pubblicare, eventi ed esperienze", si legge in un aggiornamento del capo della comunità Christina McGrath.

Nonostante la stagione 10 paia ricca di funzionalità, Rare afferma di aver notato "un po' di malcontento" nella comunità di Sea of Thieves, riferendosi apparentemente a un sentimento crescente secondo cui non vengono introdotti abbastanza contenuti a un ritmo abbastanza regolare per mantenere tutti soddisfatti. Vedremo se le novità in arrivo calmeranno gli appassionati.

Ricordiamo poi che The Legend of Monkey Island è disponibile: vediamo il trailer di lancio e come giocare.