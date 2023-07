Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island è disponibile da oggi, trailer di lancio e come giocare

Come da programma, è disponibile da oggi la prima parte di Sea of Thieves: The Legend of Monkey Island, nuova espansione del gioco Rare che si presenta divisa in tre parti a cadenza mensile, attraverso tre Tall Tale destinate ad espandere notevolmente il mondo di gioco: vediamo dunque il trailer di lancio e come accedere ai nuovi contenuti.

Parte dunque oggi il viaggio nel profondo dei Caraibi, tra Melee Island e Monkey Island, in compagnia con alcuni dei personaggi storici della serie LucasArts. LeChuck ha imprigionato Guybrush Threepwood in una sorta di dimensione dei dannati e sta a noi partire alla ricerca del pirata (o aspirante tale), in questo incredibile viaggio.

Dopo aver visto il video di approfondimento su Melee Island e il video diario degli sviluppatori, eccoci dunque al trailer di lancio ufficiale.