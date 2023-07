Tekken 8, il trailer di Claudio Serafino segna il ritorno dell'esorcista italiano

Claudio, in particolare, riesce a evocare una misteriosa energia celeste e a utilizzarla per infliggere danni ai propri avversari, sia con i suoi letali affondi di mano che con degli ampi calci rotanti che proiettano il nemico in aria, lasciandolo indifeso rispetto a un ulteriore colpo.

Non c'è ancora una data di uscita

Sappiamo ormai davvero parecchio di ciò che offrirà il nuovo episodio della serie Bandai Namco e, come detto, domani partirà l'atteso Closed Network Test per provare l'esperienza in anteprima, eppure Tekken 8 non ha ancora una data di uscita ufficiale su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Ad ogni modo, il titolo sarà presente alla Gamescom 2023 ed è possibile che il publisher giapponese decida di approfittare del palcoscenico offerto dalla fiera di Colonia per annunciare il lancio.