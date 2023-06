Tekken 8: test Closed Network confermato, ecco le date e il link per la preregistrazione

Gli sviluppatori di Tekken 8 hanno annunciato le date del test Closed Network. Il tutto avrà luogo dal 21 luglio al 24 luglio e dal 28 luglio al 31 luglio. Sarà necessario preregistrarsi.

Ancora più precisamente, il test Closed Network si svolgerà dal 21 luglio alle 10:00 fino al 24 luglio alle 09:00 CEST su PlayStation 5 (la manutenzione sarà condotta dal 21 luglio alle 22:00 fino al 22 luglio alle 01:00 CEST) e dal 28 luglio alle 10:00 fino al 31 luglio alle 09:00 CEST su PlayStation 5, Xbox Series X|S e Steam (la manutenzione sarà condotta dal 29 luglio alle 10:00 fino al 29 luglio alle 13:00 CEST). Tutti gli orari sono italiani.

In questa fase di prova sarà possibile giocare con 16 personaggi in 5 arene. La preregistrazione è disponibile a questo indirizzo. Fare la preregistrazione non significa riuscire per certo a ottenere l'accesso alla fase di prova.

Il tweet qui sopra riporta anche che un trailer che mostra alcuni dettagli di Tekken 8, compreso il fatto che vi sarà Claudio Serafino, lottatore italiano introdotto nel settimo capitolo della saga.

Diteci, siete interessati a questa fase di prova di Tekken 8? Ricordiamo che Crossplay e Rollback Netcode sono già stati confermati da Katsuhiro Harada di Bandai Namco.